﻿Schleswig-Holstein sagt Einweg-Elektrozigaretten den Kampf an

Schleswig-Holstein will sich im Bundesrat an der Seite von Bayern für ein Verbot von Einweg-Elektrozigaretten einsetzen.

Kiel. Schülerinnen und Schüler vom Gymnasium Kaltenkirchen hatten bei einem Treffen mit Parlamentariern den Impuls gegeben: Schleswig-Holstein will sich im Bundesrat an der Seite von Bayern für ein Verbot von Einweg-Elektrozigaretten einsetzen – auf nationaler wie auch auf EU-Ebene. Dafür erteilte der Landtag am Donnerstag mit den Stimmen von SPD, CDU, Grünen und SSW der Landesregierung den Auftrag.

Die FDP hatte als einzige Fraktion dagegen gestimmt und auf den deutschlandweiten Jahresumsatz von zuletzt 575 Millionen Euro hingewiesen. Wenn doch der Bedarf offenkundig vorhanden sei, wäre ein Pfandsystem sinnvoller. Mit dieser Meinung blieben die Liberalen in der Minderheit.

Sandra Redmann (SPD): „Einwegmist im schlechtesten Sinne“

„Akku nicht aufladbar, Mundstück nicht austauschbar, Liquid nicht nachfüllbar – das ist Einwegmist im schlechtesten Sinne“, schimpfte die Abgeordnete Sandra Redmann von der SPD. Ihre Fraktion hatte den Wunsch aus Kaltenkirchen zum Landtagsantrag formuliert. Nach neuesten Schätzungen würden deutschlandweit jeden Monat fünf Millionen Einweg-E-Zigaretten verkauft.

Dass vor allem junge Leute danach griffen, liege am ausgeklügelten Marketing in den sozialen Medien. „Sie sind bunt, schmecken nach Heidelbeereis, Mango oder Kaffee – dem Einfallsreichtum sind da keine Grenzen gesetzt. Und was so vermeintlich lecker ist, kann doch nicht schädlich sein.“ Das Gegenteil sei der Fall, sagte Redmann: Die sogenannten Vapes seien nicht nur ein Gift für die Gesundheit, sondern ganz massiv auch für die Umwelt.

Das liege unter anderem an der Batterie, die fest eingebaut und weder aufladbar noch austauschbar sei, ergänzte die CDU-Abgeordnete Cornelia Schmachtenberg. Jede Zigarette enthalte eine Flüssigkeit, die nicht nachfüllbar sei. Und nach 600 Zügen sei Schluss.

Schmachtenberg zog einen Vergleich: Etwa sechs verbrauchte Einweg-E-Zigaretten entsprächen mit Blick auf die Batteriegröße dem Akku eines iPhones 13. „Das heißt: Nach nur 3600 Zügen entsteht Müll in der Dimension eines ganzen Handys. Und neben den Lithium-Batterien und Plastik hinterlässt ein Wegwerf-Vape auch noch viel Plastik und Aluminium als Müll.“

Der Bundesverband der Deutschen Entsorgungswirtschaft hatte kürzlich darauf hingewiesen, dass nur wenige Einweg-E-Zigaretten ordnungsgemäß als Elektroschrott entsorgt würden. In der Regel landeten sie auf der Straße oder im Hausmüll. In der Müllpresse verursachten sie oftmals Brände.

Für Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) ist der Fall deshalb klar. „Einweg-E-Zigaretten sind eine große Schweinerei.“ Er sprach von purer Ressourcenverschwendung. „Gerade in diesen Zeiten wissen wir, wie knapp und wertvoll Ressourcen sind. Es ist Zeit für ein bundesweites Verbot.“