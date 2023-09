Allein in der vergangenen Woche seien mehr als 700 Menschen nach Schleswig-Holstein gekommen: Integrationsministerin Aminata Touré (Grüne) hat die Eröffnung einer weiteren Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge angekündigt. Die Wahl fiel auf Glückstadt.

Kiel. Schleswig-Holstein eröffnet angesichts anhaltend hoher Zuwanderungszahlen eine sechste Erstaufnahmeeinrichtung. Neben den bestehenden Einrichtungen in Neumünster, Boostedt, Bad Segeberg, Rendsburg und Seeth werde man innerhalb der nächsten sechs Wochen eine weitere in Glückstadt mit 600 Plätzen schaffen, kündigte Integrationsministerin Aminata Touré (Grüne) am Dienstag an. Die Gesamtkapazität der Landesunterkünfte steige somit von 7200 auf 7800 Plätze.