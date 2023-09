Schleswig-Holstein will umkämpfte Region Cherson tatkräftig unterstützen

Kiel. Die Kieler Förde schimmert an diesem Morgen gleißend in der Sonne, und der ukrainische Ehrengast ist des Lobes voll. „Das ist echtes Cherson-Wetter“, schwärmt Yaroslav Shanko (33), Vizegouverneur der Oblast Cherson. Später wird er versprechen, dass man in unbestimmter Zukunft gemeinsam die hervorragenden Wassermelonen verkosten wird, die in seiner Heimat gedeihen. Doch kaum ist er von Bord der schleswig-holsteinischen Küstenwache gestiegen, die ihn vom Atlantic-Hotel an die Reventloubrücke brachte, ist er mit seinen Gedanken wieder zu Hause. Gerade habe er erfahren, dass ein Schulfreund bei den Gefechten ums Leben kam. Und auf dem Dnepr, der mitten durch die Region fließt, wäre ein solcher Törn wegen der vielen Minen und des permanenten russischen Beschusses gar nicht möglich.

Schleswig-Holsteins Landesregierung hat am Freitag mit der südukrainischen, rund eine Million Einwohner zählenden Region Cherson eine Solidarpartnerschaft geschlossen. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) unterzeichnete am Freitag gemeinsam mit seinem Gast Shanko eine entsprechende Vereinbarung. Ursprünglich hatte man mit dem Gouverneur Oleksandr Prokudin gerechnet – doch der konnte nicht ausreisen und wurde später, als sich die Delegationen zum vertraulichen Gespräch zurückzogen, per Video zugeschaltet: Die Frontlinie läuft mitten durch Cherson, die Region gilt als Epizentrum des Kampfes.

Daniel Günther tauschte sein Hemd gegen ein schwarzes T-Shirt mit Symbolkraft

Es ist ein Termin voller Emotionen. Vize-Gouverneur Shanko trägt ein schwarzes T-Shirt mit dem Aufdruck „The Power of Freedom“ (zu deutsch: Die Kraft der Freiheit), und als es im Gästehaus der Landesregierung nach dreiviertelstündiger Sitzung im Erdgeschoss zur eigentlichen Unterzeichnung kommt, hat auch Gastgeber Günther sein Hemd gegen ein schwarzes T-Shirt getauscht. „Be Brave Like Kherson“, ist darauf zu lesen: Sei mutig wie Cherson. Mit dabei haben die zwei Männer eine ukrainische Flagge, auf der mit dickem schwarzen Filzstift Unterschriften und Grüße geschrieben wurden. Verfasst wurden sie von Mitgliedern der Brigade, die Cherson gegen Russland verteidigt.

„Cherson hat Schleswig-Holstein an seiner Seite“, sagt Günther. „Sie können auf uns zählen – ohne Wenn und Aber.“ Neben militärischer gehe es auch um zivile Unterstützung einer Region, die mit ihrer maritimen Wirtschaft und dem Akzent auf erneuerbaren Energien noch bis vor zwei Jahren Schleswig-Holstein so ähnlich gewesen sei. Günther weist darauf hin, dass der Norden 34 000 ukrainische Flüchtlinge aufgenommen habe und 7000 Kinder und Jugendliche beschule. Jetzt gehe man in Schleswig-Holstein einen Schritt weiter. „Wir wollen beim Wiederaufbau helfen.“

Shanko verweist auf die katastrophalen Folgen der Staudammzerstörung. Zudem stehe der Winter vor der Tür. Entsprechend richte sich der Bedarf aus. „Wir benötigen in erster Linie alles, was die Situation stabilisiert und den Wiederaufbau stärkt.“ Bagger, Radlader und Baumaterial würden benötigt, Müllwagen, Traktoren und Kärcher, aber auch Gartenschläuche, Zement und Balken, Kohle, medizinische Geräte und Technik, um die gefährlichen Landminen zu orten und zu räumen. „Die Partnerschaft ist für die so mutigen Menschen in Cherson ein wichtiges Zeichen der Unterstützung.“

Sie wollen helfen? An diese Stellen können Sie sich wenden: Deutsch-Ukrainische Gesellschaft e.V. Kiel (www.dug-kiel.eu), Vereinigung der Ukrainer Norddeutschlands e.V./UA Never Alone (E-Mail: usch-hamburg@web.de), Spendenkonto IBAN: DE74 2069 0500 0001 5694 49 (BIC: GENODEF1S11)

