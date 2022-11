﻿Warn-Infrastruktur: Aufbau und Modernisierung der Sirenen in SH geht kaum voran

Kiel. Der Ausbau der Warn-Infrastruktur geht in Schleswig-Holstein eher schleppend voran. Das Land hat bislang eine Rückmeldung aus den Kommunen über die Fertigstellung einer neuen Sirene erhalten. „Da kann aber noch mehr kommen“, sagte ein Sprecher des Innenministeriums in Kiel den LN. „Die Kommunen haben bis Ende des Jahres Zeit, uns über den Stand des Ausbaus zu informieren.“ Das Ministerium muss wiederum den Bund über die Entwicklung in Kenntnis setzen.

Höhere Nachfrage nach Sirenen

Seit der Flutkatastrophe im Ahrtal im Sommer 2021 ist die Nachfrage nach Sirenen und Warnsystemen deutschlandweit deutlich gestiegen. Da es im ganzen Land nur wenige Anbieter gäbe, könnten Lieferungen und Installationen mehr Zeit in Anspruch nehmen als früher, begründete der Sprecher des Innenministeriums den aktuellen Stand.

Schleswig-Holstein plant, neue Anlagen für alle Kreise und kreisfreien Städte anzuschaffen und in Betrieb zu nehmen, aber auch bestehende Anlagen zu ertüchtigen. Derzeit werden 200 Standorte im Land neu aufgebaut oder modernisiert. Zwischen der Ostseeinsel Fehmarn und der Hamburger Stadtgrenze zu Stormarn sowie zum Kreis Herzogtum Lauenburg gibt es momentan insgesamt 79 Anlagen.

Ziel: so viele Sirenen wie im Kalten Krieg

Ziel des Landes ist es laut Innenministerium in Kiel langfristig über 5000 betriebsbereite Zivilschutzsirenen zu verfügen. Dabei handelt es sich sowohl um sogenannte Mast- als auch Dachsirenen. Aktuell gibt es rund 2600 Sirenen in ganz Schleswig-Holstein. Vor dem Rückzug des Bundes aus dem Zivilschutzsirenensystem nach dem Ende des Kalten Krieges gab es schon einmal zirka 5000 Sirenen zwischen Nord- und Ostsee.

Schleswig-Holstein nimmt viel Geld in die Hand

Der Bund hat den Ländern zur Verbesserung ihrer Warn-Infrastruktur im Zeitraum 2020 bis 2022 über das „Sonderförderprogramm Sirenen“ Gelder in Höhe von insgesamt 86 Millionen Euro zukommen lassen. Auf das Land Schleswig-Holstein entfielen hierbei nach dem Königsteiner Schlüssel, dem deutschlandweiten Verteilmodus, rund 2,9 Millionen Euro.

Für Schleswig-Holsteins Sirenen-Förderprogramm stehen für den Zeitraum 2023 bis 2030 insgesamt knapp 23,3 Millionen Euro zur Verfügung. Somit investiert das Land durchschnittlich etwas mehr als 2,9 Millionen Euro pro Jahr.

Förderrichtlinie in Arbeit

In enger Abstimmung unter anderem mit den Kommunalen Landesverbänden erarbeitet das Innenministerium derzeit eine Förderrichtlinie für den weiteren Ausbau der Sirenen-Infrastruktur in Schleswig-Holstein. Zuständig für den Betrieb der Warnsirenen sind die jeweiligen Kommunen, die bei der Instandsetzung oder Neuanschaffung durch das Förderprogramm des Landes unterstützt werden.

In Lübeck existieren keine Zivilschutzsirenen des Bundes mehr. Doch gibt es laut Stadt Überlegungen, die Bevölkerung „zukünftig auch über leistungsstarke mobile Sirenenanlagen zu warnen und zu informieren“. Die Feuerwehr will daher 30 mobile Sirenen anschaffen.

Mehrere Dutzend Sirenen für Hamburg

Die Stadt Hamburg will für eine Verbesserung des Katastrophenschutzes 50 neue Sirenen aufbauen lassen. Allein 22 von ihnen sollen im Bezirk Wandsbek installiert werden. Das geht aus Auftragsausschreibung der Innenbehörde hervor. Zwölf weitere Standorte sind laut Vergabeunterlagen im Bezirk Nord, sechs in Mitte, fünf in Altona, drei in Eimsbüttel und zwei in Harburg geplant.

Die Standorte auch außerhalb der sturmflutgefährdeten Gebiete sollen künftig helfen, „die Bevölkerung auch vor Binnenhochwasser, Schadenslagen infolge von Starkregenereignissen oder anderen Gefahren warnen zu können“, hatte der Senat bereits im September auf eine Kleine Anfrage der CDU geantwortet. Derzeit verfügt Hamburg über 123 Sirenen, die im Fall einer sehr schweren Sturmflut ausgelöst werden.

Warntag Anfang Dezember

Am 8. Dezember, 11 Uhr, testen Bund, Länder und Kommunen alle Warnsysteme für Krisen- und Katastrophenfälle. Dies geschieht im Rahmen des sogenannten Warntags. An diesem Tag wird „auch erstmals eine Testwarnmeldung der höchsten Warnstufe bundesweit an Handys versandt. Das ist der erste Test für die Warnung per Cell Broadcast“, teilte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) mit.

Rettungsleitstellen können per Warntechnik „Cell Broadcast“ ihre Warnmeldungen an alle Mobilfunkgeräte in betroffenen Regionen verschicken. Das Gerät muss dazu nur eingeschaltet sein. Die Mobilfunknutzer sollen bis zum Warntag über dieses Vorgehen informiert werden.

Schleswig-Holsteins Bürger können sich unter schleswig-holstein.de - Katastrophenschutz - So werden Sie gewarnt informieren, wie die verschiedenen Signaltöne klingen und wie sie sich in den entsprechenden Gefahrensituationen verhalten sollten.

Von Michael Dick