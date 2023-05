﻿Schleswig-Holstein: So pünktlich ist der Rettungsdienst in Ihrem Kreis

Kiel. In Schleswig-Holstein soll der Rettungsdienst bei einem Notfall innerhalb von zwölf Minuten am Einsatzort ankommen. Gesetzlich vorgeschrieben ist, dass dies in 90 Prozent der Fälle gelingt. Doch in Schleswig-Holstein erreichen viele Kreise diese Vorgabe nicht. Woran liegt das – und welche Lösungsansätze gibt es?

Flächenland Schleswig-Holstein: Sind die Wege zum nächsten Einsatzort weit, ist das für die Einhaltung der Hilfsfrist eine Herausforderung. Deutlich wird das beim Blick auf die Zahlen in Schleswig-Holstein. Die vier kreisfreien Städte liegen bei der Einhaltung der Hilfsfrist bei deutlich über 90 Prozent, die elf Kreise nicht. Schlusslicht ist mit Rendsburg-Eckernförde der flächenmäßig größte Kreis in Schleswig-Holstein.

Abhilfe kann zum Teil die Einrichtung von kleineren Rettungsstationen schaffen. Beispiel Ostholstein: In der Saison 2022 wurden einzelne Rettungswagen in die Stationen von Freiwilligen Feuerwehren und DLRG verlegt. Dies führte zu einer besseren Abdeckung der Flächen und kürzeren Wegen in den vollen Urlaubsgebieten. Nach Angaben des Rettungsdienstes Holstein wurde „eine sichtbare Verbesserung der Erreichung der Hilfsfrist“ geschafft.

Helfen kann auch ein System, das jüngst in Kiel eingeführt wurde – die sogenannte georeferenzierte Alarmierung. Zuvor wurde bei einem Notfalleinsatz standardmäßig ein Rettungswagen der dem Einsatzort nächstgelegenen Wache alarmiert. Mit der neuen Technologie kann der Leitrechner der Regionalleitstelle Mitte in Kiel nun die aktuellen Standorte aller Einsatzfahrzeuge in Echtzeit orten und genau das Fahrzeug ermitteln, das den Notfallort am schnellsten erreichen kann.

Rettungsdienst in Schleswig-Holstein mit deutlich mehr Einsätzen

Steigendes Einsatzaufkommen: Die Zahl der Einsätze vom Rettungsdienst steigt. Allein in Kiel gab es 2022 doppelt so viele Einsätze wie vor 20 Jahren. Die Gründe sind vielschichtig, vom demografischem Wandel über kürzere Krankenhausaufenthalte bis hin zum Wählen der 112, obwohl gar kein Notfall vorliegt.

Die Nummer des ärztlichen Bereitschaftsdiensts (116 117) ist in vielen Teilen der Bevölkerung noch unbekannt. Über sie werden niedergelassene Ärzte vermittelt, die Patienten in dringenden medizinischen Fällen ambulant behandeln. Ein System, das auch den Notruf entlasten soll, der vor allem für lebensbedrohliche Fälle vorgesehen ist.

„Das Gesundheitssystem hat eine Bringschuld, den Menschen nicht die Entscheidung aufzubürden, ob für sie der Notruf 112 oder die 116 117 angebrachter ist“, sagt Dr. Michael Corzillius vom Rettungsdienst Kiel. „Egal, welche Nummer sie wählen, sie müssen am Ende die für sie richtige Hilfeleistung erhalten.“ In Schleswig-Holstein gebe es daher bereits Bemühungen, die Leitstellen des Rettungsdienstes und des kassenärztlichen Notdienstes besser zu vernetzen.

Rettungswagen sind in SH viel unterwegs

Die Mehrzweckfahrzeuge: In vielen Kreisen sind sogenannte Mehrzweckfahrzeuge im Rettungsdienst im Einsatz. Sie können sowohl für die Notfallrettung als auch den Krankentransport eingesetzt werden. Doch diese kostensparende Strategie kann zu Problemen führen.

Im Kreis Schleswig-Flensburg sind die Fahrzeuge dadurch so viel unterwegs, dass in 48 Prozent der Notfalleinsätze der Einsatzwagen die Alarmierung außerhalb der Wache erhält. In diesen Fällen sind strategische Planungen wie der Standort der Wache nicht mehr zielführend. Deswegen denkt man in Schleswig-Flensburg über eine grundsätzliche Trennung der Bereiche Notfallrettung und Krankentransport nach.

Im Kreis Stormarn wurde bereits 2022 ein Prozess zur Umverteilung von nicht dringlichen Einsätzen von Rettungswagen auf Krankentransportwagen gestartet. Dieser Prozess umfasste auch neu geschaffene Ausbildungsstellen für Rettungssanitäter und die Beschaffung entsprechender Fahrzeuge.

Seit Januar 2023 sind die ersten zwei zusätzlichen Fahrzeuge im Dienst, ein drittes folgte im März. Der Erfolg ist spürbar: Die Anzahl der Krankentransporte durch Rettungswagen sank in diesem Zeitraum um 15 Prozent, obwohl sich die Zahl der relevanten Einsätze erhöhte. Gleichzeitig stieg die Hilfsfristquote um rund zwei Prozentpunkte.