﻿SPD fordert kostenlose Personalausweise für Obdachlose

Kiel. Ein neuer Personalausweis soll Obdachlose in Schleswig-Holstein künftig nichts mehr kosten. Das fordert die SPD-Fraktion im Landtag in einem Antrag an das Parlament. Vorbild ist ein Pilotprojekt in Hamburg.

„Unser Ziel ist, dass kein Mensch in Schleswig-Holstein ungewollt auf der Straße leben muss“, sagt die sozialpolitische Sprecherin der SPD, Sophia Schiebe. Angesichts von knappem Wohnraum, höheren Mieten und Energiekosten steige aber die Zahl von Menschen, die in Nöte gerieten.

SPD: 37 Euro für Personalausweis für Obdachlose „unüberbrückbare Hürde“

Sind Menschen erst einmal auf der Straße gelandet, sei der Weg zurück in eine feste Wohnung schwierig. „Ohne Wohnung ist auch die Arbeitsstelle gefährdet. Ohne Job gibt es kein reguläres Einkommen. Dadurch werden selbst geringe Kosten wie die für die Ausstellung eines Personalausweises zur unüberbrückbaren Hürde“, so Schiebe. „Der Personalausweis ist aber die Voraussetzung für alle weiteren Schritte zur Wiedererlangung einer Wohnung.“ Für das Dokument werden aktuell 37 Euro fällig. Der Preis setzt sich aus Verwaltungskosten der Kommune und Herstellungskosten der Bundesdruckerei zusammen.

Deshalb soll das Land nach Willen der SPD künftig den Kommunen die Kosten erstatten, wenn sie bei wohnungslosen Menschen auf die Erhebung der Gebühr für den Personalausweis verzichten. Außerdem sollen auch die Kosten, um ein biometrisches Foto zu machen, für Obdachlose übernommen werden. „So können Städte und Gemeinden diese Leistung künftig kostenlos erbringen und Wohnungslosen bei der Rückkehr in eine Wohnung helfen“, heißt es im Antrag.

Die Kommunalpolitik in Flensburg befasst sich aktuell mit der Frage, ob die Stadt die Gebühren für Obdachlose möglicherweise als freiwillige Leistung übernehmen könnte.

Hamburg vergibt schon seit 2021 kostenlose Personalausweise an Obdachlose

Die Kosten werden demnach auf 80 000 Euro pro Jahr für das Land geschätzt. Wenn mit der Maßnahme aber den Menschen die Rückkehr in eine eigene Wohnung erleichtert werde, könne das die sozialen Folgekosten senken, argumentieren die Sozialdemokraten.

In Hamburg läuft bereits seit Mai 2021 ein entsprechendes Pilotprojekt im Bezirk Mitte, das Anfang des Jahres bis Ende 2024 verlängert wurde. In der Hansestadt müssen Obdachlose weder für einen drei Monate gültigen vorläufigen Personalausweis, der sonst zehn Euro kostet, noch für den zehn Jahre gültigen Personalausweis etwas bezahlen. Auch das Geld für ein Passfoto wird übernommen.

Verzicht auf Gebühr läuft in Kommunen bisher nach Einzelfallbetrachtung

Das Angebot ist laut einer Zwischenbilanz aus dem Bezirk gut angenommen worden. Innerhalb eines Jahres wurden im Pilotprojekt rund 190 Ausweise und 1500 vorläufige Papiere beantragt. Kostenpunkt: rund 29 000 Euro.

Grundsätzlich ist in der sogenannten Personalausweisgebührenverordnung bundesweit geregelt, dass die Gebühr ermäßigt oder von ihrer Erhebung abgesehen werden kann, wenn eine Person „bedürftig“ ist.

Das ist aber nicht automatisch jeder, der Sozialleistungen erhalten würde, sondern Ermessenssache der ausstellenden Behörde einer Stadt oder Gemeinde. Sie müsste also die Bedürftigkeit in jedem Einzelfall prüfen.

Somit kann die Ermäßigungspraxis je nach Kommune anders aussehen. Laut SPD werde von dieser Möglichkeit mit Verweis auf die Ansparpflicht im Sozialrecht bisher ohnehin kaum Gebrauch gemacht. Weil das Ablaufdatum eines Personalausweises vorhersehbar ist, gehen Behörden davon aus, dass es für Menschen zumutbar ist, den Bedarf an neuen Dokumenten vorauszuplanen und dafür Geld zurückzulegen. Das entspricht nach Ansicht der SPD nicht der Lebenswirklichkeit.

KN