﻿Schleswig-Holstein steht bei der Photovoltaik vor einem Boom

Wappen verrät: So soll das neue Schiff der Bundespolizei in Neustadt heißen

Die Flotte der Bundespolizei wir immer moderner. Ihr neues Flaggschiff ist an der Weser zu Wasser gekommen. Der Name ist ein streng gehütetes Geheimnis – noch. Denn wer genau hinsieht, entdeckt ein vielsagendes Wappen am Bug.