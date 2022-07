﻿Schleswig-Holstein stellt Veröffentlichung der Corona-Zahlen am Wochenende ein

Weil viele Gesundheitsämter ihre Corona-Zahlen am Wochenende nicht melden, stellt auch das Land die Veröffentlichung der Zahlen am Wochenende ein.

Wer am Wochenende aktuelle Corona-Zahlen für Schleswig-Holstein bekommen will, geht künftig leer aus. Die Landesmeldestelle stellt die Veröffentlichung an Wochenenden und Feiertagen ein. Das sind die Gründe.