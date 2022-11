﻿Suche nach neuem Chefankläger in Schleswig-Holstein wird zur Hängepartie

Schleswig/Kiel. Die Suche nach einem neuen Generalstaatsanwalt in Schleswig-Holstein entwickelt sich zur Hängepartie. Auch acht Wochen nach dem gerichtlichen Beförderungsstopp der Kieler Oberstaatsanwältin Birgit Heß hat das Justizministerium noch keinen Plan, wie die seit Jahresbeginn vakante Stelle des Chefs der rund 200 Staatsanwälte im Norden besetzt werden kann.

„Das Justizministerium befindet sich derzeit aufgrund der Komplexität der rechtlichen Anforderungen weiterhin noch in der Prüfung der möglichen Optionen“, betont ein Sprecher. Das Schneckentempo sorgt in Justiz und Politik für Kritik, wobei es den Verdacht gibt, dass es bei der Stellenbesetzung vor allem deshalb nicht vorangeht, weil sie CDU-geführte Regierung um fast jeden Preis Heß befördern will. Die wertkonservative Juristin gilt als CDU-nah und als Wunschkandidatin von Ministerpräsident Daniel Günther.

Birgit Heß hatte es fast geschafft

Im Herbst vergangenen Jahres schien Heß bereits am Ziel. Auf Vorschlag des damaligen Justizministers Claus Christian Claussen (CDU) segnete das Kabinett die Beförderung von Heß ab. Der Haken: Beide Mitbewerber, der Lübecker Oberstaatsanwalt Ralph Döpper und Vize-General Prof. Georg-Friedrich Güntge, klagten. Letztlich kam das Oberverwaltungsgericht zu dem Ergebnis, dass das ministerielle Verfahren fehlerhaft gewesen sei und Döpper in einem neuen Auswahlverfahren erfolgreich sein könnte.

Chefankläger in SH: Kein Königsweg in Sicht

Seit dieser unanfechtbaren Entscheidung von Mitte September prüft das Justizministerium, wie es weiter gehen soll. Dabei gibt es im Kern zwei Möglichkeiten. Das Ministerium könnte im laufenden Auswahlverfahren eine zweite Runde einläuten oder aber die Ausschreibung zurückziehen und die Stelle des Chefanklägers neu ausloben. Beide Optionen haben Tücken und bieten keine Gewähr, dass am Ende Heß auf dem Chefsessel landet.

Bei einer Fortsetzung des Verfahrens müsste das Ministerium jemanden suchen, der die drei Kandidaten neu bewertet. Doppelter Grund: Die frühere Beurteilung von Ex-General Wolfgang Zepter (er hatte durchweg Bestnoten erteilt) wurde vom OVG moniert und ist inzwischen veraltet. Wer im Fall der Fälle die auswahlrelevanten Beurteilungen schreibt, ist offen. Zepter kann als Pensionär nicht wissen, wie sich die Kandidaten in den vergangenen Dienstmonaten geschlagen haben. Normalerweise müsste deshalb der kommissarische General Güntge zur Feder greifen. Der Professor bewirbt sich aber selbst um den Top-Posten und darf weder sich noch seine Konkurrenten beurteilen.

Im Notfall wäre wohl Justiz-Staatssekretär Otto Carstens (CDU) dran. Der angeschlagene Amtschef müsste sich allerdings an den Personalakten orientieren, da er Heß, Döpper und Güntge nur aus der Ferne kennt. So oder so: Am Ende einer zweiten Runde könnte es wieder Konkurrentenklagen geben – zumindest dann, wenn Heß obsiegt.

Generalstaatsanwalt SH: Probleme auch bei Neuausschreibung

Auf den ersten Blick scheint deshalb vieles für eine neue Ausschreibung zu sprechen. Aber auch hier droht Ungemach. So ist in der Justiz umstritten, ob ein Neuanfang juristisch möglich ist, weil es schließlich bereits drei geeignete Bewerber gibt. Und: Würde das Ministerium die Stellenausschreibung zu stark auf Heß zuschneiden (Frau, Erfahrungen in Verbänden und Gremien wie etwa dem Verkehrsgerichtstag), dürfte es Klagen hageln. Zudem bestünde bei einer bundesweiten Ausschreibung aus Sicht von Heß-Fans das Risiko von exzellenten Auswärts-Bewerbungen.

Frust in der Justiz

In der Justiz wächst derweil der Frust, weil das Ministerium nicht zu Potte kommt. „Es kann nicht sein, dass eine so herausragende Stelle wie des Generals so lange nicht besetzt ist“, bemängelt der Sprecher der Neuen Richtervereinigung, Ulrich Fieber.

Im Landeshaus wird angesichts der komplizierten juristischen Gemengelage auch über eine politische Lösung des Konflikts nachgedacht. Eine Idee: Das Justizministerium könnte jetzt Döpper (63) zum General befördern, nach dessen Pensionierung die Stelle neu ausschreiben und mit Heß (heute 57) besetzen.

Politiker fordern schnelle und rechtssichere Lösung

Öffentlich erhöhen die Justizpolitiker derweil den Druck auf die Regierung. „Es ist zu erwarten, dass das Justizministerium eine zeitnahe Entscheidung zum weiteren Vorgehen trifft“, betont Jan Kürschner (Grüne). „Es ist wichtig, dass die Neubesetzung dieses Amtes zügig erfolgt.“, sagen auch Birte Glißmann (CDU) und Bernd Buchholz (FDP). Noch wichtiger sei aber eine rechtssichere Lösung.

Kritischer ist die SPD. "Es kann nicht angehen, dass eine so wichtige Führungsposition in der Justiz aufgrund handwerklicher Mängel und Unfähigkeit von Seiten der Landesregierung unbesetzt bleibt", schimpft Oppositionsführer Thomas Losse-Müller. "Wir fordern, dass bei der Besetzung der Stelle ausschließlich fachliche Gründe zum Tragen kommen, wie das in der gerichtlichen Entscheidung auch verlangt wurde." Hintergrund: In der SPD ist Heß wegen umstrittener Ermittlungen unter anderem gegen Ex-Schulministerin Waltraud Wende nicht wohl gelitten.

Klar ist, dass die Zeit für Vize-General Güntge spielt. Der Professor, dem mangelnde Führungserfahrung angekreidet wurde, leitet die Schleswiger Behörde seit fast einem Jahr und das ohne erkennbare Probleme.

