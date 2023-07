Schleswig-Holstein trägt Trauer

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

gerade einmal zwei Wochen ist es her, dass wir uns in der Redaktion intensiv mit dem Leben von Heide Simonis beschäftigt hatten. Am 4. Juli war die ehemalige Ministerpräsidentin 80 Jahre alt geworden. Das war natürlich ein Grund, diese außergewöhnliche Frau zu würdigen. Bereits zu diesem Zeitpunkt wussten wir, dass es Heide Simonis gesundheitlich sehr schlecht ging. Es war klar, dass der kleine Empfang, der ihr zu Ehren im Kieler Rathaus ausgerichtet worden war, ohne die Jubilarin stattfinden würde. Und trotzdem: Die Nachricht, dass Heide Simonis gestorben ist, traf uns gestern Nachmittag überraschend. Die Reaktionen auf ihren Tod sind überwältigend. Wir haben versucht, im Rückblick nicht nur die Sozialdemokratin und Politikerin zu sehen, sondern auch einen ganz besonderen Menschen.

Der Landtag hat heute der ehemaligen Ministerpräsidentin gedacht. Landtagspräsidentin Kristina Herbst (CDU) würdigte sie als „Frau, die durch ihren entschlossenen Weg ein Vorbild für eine ganze Generation von Politikerinnen, aber auch für Frauen in Wirtschaft und Gesellschaft geworden ist“. Natürlich geht und ging es in der letzten Sitzung vor der Sommerpause auch um andere Themen - oder gerade nicht. Wer angesichts der drohenden Lücken im Haushalt zumindest einen Fingerzeigt auf mögliche Einsparungen erwartet hatte, sah sich getäuscht. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat die Haushaltsberatungen verschoben. Mein Kollege Ulf Christen findet in seinem Kommentar dafür deutliche Worte.

Die finanziellen Herausforderungen werden jedenfalls nicht kleiner. Ein gutes Beispiel dafür ist das Tauziehen um die Batteriefabrik Northvolt. Eine Ansiedlung im Kreis Dithmarschen wäre für die Landesregierung und für die Westküste natürlich ein Riesenerfolg. Doch ohne eine entsprechende Förderung wird Northvolt den Schritt wohl nicht tun. Auch das Land soll dafür nun noch einmal deutlich mehr Geld auf den Tisch legen. Mein Kollege Christian Hiersemenzel weiß mehr.

Nachrichtenüberblick in Kürze

Bild des Tages

Der Landtag würdigt Heide Simonis: Während einer Schweigeminute gedachten die Abgeordneten der Ex-Ministerpräsidentin. © Quelle: Georg Wendt/dpa

Der Landtag hat seine Sitzung mit einem Gedenken an die frühere Ministerpräsidentin Heide Simonis begonnen. Heide Simonis habe sich um das Land Schleswig-Holstein verdient gemacht. „Der Schleswig-Holsteinische Landtag verneigt sich vor ihrem Lebenswerk. Schleswig-Holstein hat mit Heide Simonis eine seiner prägendsten Persönlichkeiten und eine wirklich große Politikerin verloren“, sagte Landtagspräsidentin Kristina Herbst. Und: „Unsere Gedanken sind in diesem Moment bei der Familie von Heide Simonis. Insbesondere bei ihrem Ehemann Udo, der sie 56 Jahre lang begleitet hat – bis zuletzt auch durch die schweren Jahre der Krankheit.“

Meine Lieblingsgeschichte

Meistgelesen auf KN-online.de





Mehr lesen mit dem +

Einige der im Newsletter verlinkten Artikel sind für alle Leserinnen und Leser frei zugänglich, andere bieten wir ausschließlich unseren KN+-Abonnentinnen und -Abonnenten an. Sie haben noch kein KN+? Testen Sie jetzt unser Abo und erhalten Sie Zugang zu interessanten Hintergründen, spannenden Reportagen und exklusiven Interviews. Jetzt Probeabo starten

Service

Kreuzworträtsel | Sudoku | Podcasts | ePaper | Traueranzeigen | Ticketshop | KN Mediastore | Aktuelle Verkehrsinformationen

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend,

Ihr

Bodo Stade, stellvertretender Chefredakteur





Feedback und weitere Newsletter

Hat Ihnen dieser Newsletter gefallen - oder könnten wir aus Ihrer Sicht etwas besser machen? Schreiben Sie uns gerne Hinweise, Kritik und Lob an newsletter@kieler-nachrichten.de

Schön, dass Sie uns lesen!

Abonnieren Sie auch

Kiel mittendrin: Alle Neuigkeiten aus der Landeshauptstadt direkt in Ihr Postfach - jeden Mittwoch gegen 19 Uhr. Hier abonnieren

Kultur leben: Konzerte, Theater, Kino und mehr: Tipps fürs Wochenende erhalten Sie jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren

Holstein Kiel - Die Woche: Was ist bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Das wöchentliche Update - jeden Freitag. Hier abonnieren

Schwarz auf Weiß - das THW-Update: Die Top-Nachrichten zum THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz - jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren

News direkt auf ihr Smartphone oder Tablet?

Laden Sie sich hier unsere App für iPhones und iPads (iOS) oder Android-Geräte herunter. Einfach auf den Namen des Betriebssystems klicken.

KN