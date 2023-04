﻿Kommunen dürfen Beleuchtung wieder einstellen – doch nicht alle machen mit

Am Sonntag läuft die Bundesverordnung zum Energiesparen aus. Dann dürfen Kommunen wieder Gebäude und Baudenkmäler beleuchten. Lübeck ist begeistert. Doch nicht überall gehen die Lichter wieder an.

Kiel/Lübeck/Neumünster/Plön. Licht aus, Heizung runter lautet für die Kommunen bundesweit seit 1. September die Devise. Seitdem gilt die Bundesverordnung zum Energiesparen, die wegen der knappen Ressourcen durch den Ukraine-Krieg erlassen wurde. Diese läuft nun am Sonntag aus. Städte und Kreise sind dann nicht mehr verpflichtet, in ihren öffentlichen Arbeitsstätten eine maximale Raumtemperatur von 19 Grad einzuhalten und Gebäude, Denkmäler und Werbeflächen nachts nicht zu beleuchten. Aber gehen in Schleswig-Holstein die Lampen nun wieder an und wird die Heizung hochgedreht?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In Lübeck erstrahlen ab Montag Holstentor, Dom, Buddenbrookhaus und weitere Baudenkmäler wieder von Einbruch der Dunkelheit bis 1 Uhr nachts. „Technisch werden wir weiter umrüsten, damit ein dauerhafter Effekt der Energieeinsparung bleibt“, so Bürgermeister Jan Lindenau. Durch die Abschaltung wurden pro Nacht durchschnittlich 139,5 Kilowattstunden an elektrischer Energie eingespart.

Kiel spart weiter Energie

In Kiel strahlen seit Herbst weder Rathausturm, Revolutionsdenkmal noch das Industriemuseum Howaldtsche Metallgießerei. Das bleibt bis auf Weiteres so. „Das Abschalten der Beleuchtungen öffentlicher Gebäude wird im Einzelfall überprüft und bewertet, die Schonung von Ressourcen steht aber im Vordergrund“, sagte Sprecher Nickels Erichsen. Die Landeshauptstadt hält auch an den anderen Maßnahmen wie Temperatur-Absenkungen bei Verwaltungsgebäuden fest. Das habe sich als sinnvoll erwiesen. In den acht größten Verwaltungsgebäuden Kiels konnte insgesamt gegenüber den Vorjahren bis zu 21 Prozent Wärme und bis zu 17,1 Prozent Strom gespart werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Neumünster: Beleuchtung bleibt aus

In Neumünster wurden das Alte Rathaus und der Wasserturm nicht beleuchtet. Das soll auch erst mal so bleiben: „Wie es im nächsten Winter aussieht, ist noch offen“, erklärte Stadtsprecher Stephan Beitz. Bei der Straßenbeleuchtung soll das Energiesparen aber weitergehen. Hier gehen die Lampen 15 Minuten später als sonst an und werden 15 Minuten früher ausgeschaltet. „Das hat sich bewährt“, so Beitz. Die Heizungen in den städtischen Büros werden wieder auf 21 Grad gedreht – allerdings erst zum kommenden Winter.

Kreis Plön will weiter Energie sparen

Auch beim Kreis Plön bleibt weiterhin die nächtliche Beleuchtung an den kreiseigenen Gebäuden aus, sagt Sprecherin Nicole Heyck. „Mit den steigenden Außentemperaturen wird es dabei bleiben, dass die Flure nicht beheizt werden und auch das Heißwasser zum Händewaschen ausgeschaltet bleibt“, erklärt sie weiter. Die Strahler vom Schloss in Plön bleiben auch vorerst aus: „Wir wollen nach wie vor Energie sparen“, sagte eine Sprecherin der Fielmann-Akademie, die im Schloss untergebracht ist.

Gleiches gilt für den Bismarck-Turm, die St. Michaelis-Kirche und die Fassade des Rathauses in Lütjenburg: „Unsere Einstellung ist, dass wir immer noch in der Energiekrise sind“, so Bürgermeister Dirk Sohn.

Beim Kreis Rendsburg-Eckernförde gab es am Freitag noch keine Antwort, wie die Energiesparmaßnahmen künftig gehandhabt werden. Das Stadttheater in Rendsburg plant aber aktuell keine Illuminierungen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kirchen bleiben unbeleuchtet?

Die Nikolaikirche Kiel war noch nie beleuchtet und das soll auch so bleiben laut Kirchenkreis Altholstein. „Die Klosterkirche in Bordesholm ist nur in den Wintermonaten angeleuchtet, sodass das Ende der Verordnung nichts ändert: Dort bleibt die Beleuchtung aus“, sagt Kirchenkreissprecher Jürgen Schindler. Für die Anscharkirche in Neumünster werde der Kirchengemeinderat in seiner nächsten Sitzung eine Entscheidung fällen.

Und die Werbebeleuchtung? Die Förde Sparkasse wird nicht „pauschal den Schalter wieder umlegen“, so Stefan Grote: „Wir halten das Energiesparen weiter für sinnvoll, wollen aber nicht gänzlich auf Werbebeleuchtung verzichten. Deswegen werden wir uns die einzelnen Standorte genau anschauen und dann entscheiden.“