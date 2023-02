Verdi kündigt Warnstreikwoche im öffentlichen Dienst in SH an

Verdi hat für den öffentlichen Dienst in Schleswig-Holstein die ersten breiter angelegten Warnstreiks angekündigt.

Im öffentlichen Dienst in Schleswig-Holstein soll in dieser Woche die Arbeit teils niedergelegt werden: Wie Verdi mitteilt, soll es breiter angelegte Warnstreiks geben, unter anderem in Kitas und kommunalen Krankenhäusern. Mehrere Regionen liegen im Fokus der Streikenden, unter anderem Kiel.