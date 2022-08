﻿Schleswig-Holstein: Verkehrsminister kritisiert „Hype um 9-Euro-Ticket“

Beobachter der bizarren Szenen am Lütjenburger Markt glaubten an Filmaufnahmen. Doch für das schwer verletzte Opfer (54), das in aller Öffentlichkeit von zwei Männern an einem Strick um den Hals über den Platz gezerrt wurde, waren die Misshandlungen brutale Realität. Jetzt verhandelt das Kieler Landgericht gegen einen der mutmaßlichen Gewalttäter.