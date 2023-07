﻿Land verschenkt Corona-Tests an gemeinnützige und öffentliche Einrichtungen

Kiel. Während der Corona-Pandemie waren sie manchmal Mangelware. Nun werden Corona-Tests vom Land gleich palettenweise verschenkt. Wie das Finanzministerium gestern mitteilte, geht es um zwei Millionen Tests, die sich das Land während der Pandemie als strategische Reserve zurückgelegt hatte und die nicht gebraucht wurden. Nun läuft so langsam das Haltbarkeitsdatum ab – nämlich im November 2023 sowie im Januar 2024.

Damit die Tests doch noch ihren Zweck erfüllen können, werden sie an gemeinnützige und öffentliche Einrichtungen deutschlandweit abgegeben. Im Rahmen seiner Teststrategie hatte das Land zwischen März 2021 und März 2022 insgesamt 60 Millionen Tests für seine Beschäftigten sowie für Schulen und Kitas beschafft. Die Kosten dafür beliefen sich auf rund 220 Millionen Euro.

Auch bei Corona-Masken gilt: Lieber verschenken statt vernichten

Mit den Corona-Masken verfährt das Land im Übrigen ähnlich. Auch hier wird nach dem Motto „Lieber verschenken statt vernichten“ verfahren. Während andere Länder Millionen von Schutzmasken wegen eines abgelaufenen Haltbarkeitsdatums vernichten mussten, gab Schleswig-Holstein seine Masken aus der Reserve rechtzeitig.

„UKSH hilft Ukraine“: 2,4 Millionen Coronatests gespendet

Anfang des Jahres 2023 befanden sich noch 4,6 Millionen Tests in einer strategischen Reserve. Diese werden im Landesdienst nicht mehr benötigt. Rund 2,4 Millionen Tests hat das Land bereits im Rahmen des Projekts „UKSH hilft Ukraine“ an ukrainische Gesundheitseinrichtungen gespendet. Weitere knapp 300 000 Tests wurden an die Landesdienststellen sowie die Kommunen abgegeben. Die schleswig-holsteinischen Krankenhäuser erhielten zudem 53 000 Tests, die Bundeswehr nahm 16 000 Tests ab.

Zur kostenlosen Abgabe werden jetzt die noch übrigen rund 160 000 Tests des Herstellers Siemens mit Haltbarkeitsdatum November 2023 sowie rund 1,8 Mio. Tests des Herstellers New Gene mit Haltbarkeitsdatum Januar 2024 angeboten. Infos: https://www.gmsh.de/gmsh/nachricht/kostenfreie-abgabe-von-corona-selbsttests/ . Die Tests können jeweils in Paletten mit einer Mindestabnahme von 7650 (Siemens) beziehungsweise 16 000 (New Gene) im Lager im Kreis Stormarn abgeholt werden.

