﻿Schleswig-Holstein wehrt sich gegen drohenden Kahlschlag bei den Kliniken

Die Bundesregierung plant eine Krankenhausreform, um den Betrieb der Kliniken finanziell besser abzusichern und die gesundheitliche Versorgung sicherzustellen. Inzwischen liegen erste Vorschläge auf den Tisch. In Schleswig-Holstein herrscht helle Aufregung: Zahlreiche Standorte wären gefährdet.

Kiel. Würde Schleswig-Holstein den Entwurf zur Krankenhausreform des Bundes ungefiltert umsetzen, käme das einem Kahlschlag gleich: Nach Einschätzung von Fachleuten müssten in diesem Fall weitere sechs der 16 noch verbliebenen Geburtshilfeabteilungen im Norden schließen. Zudem wären zehn der 30 klassischen Allgemeinkrankenhäuser mit Notfallversorgung gefährdet. Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU) hält das für unverantwortlich und kündigt Widerstand an. Am Montag sprach sie mit Vertreterinnen und Vertretern von etwa 90 Klinikstandorten über das weitere Vorgehen.

„Ich begrüße ausdrücklich, dass der Bund als ein Reformziel die Vergütung von Vorhaltekosten aufgenommen hat“, sagte von der Decken nach der Sitzung. Auf diese Weise würden Kliniken finanziell entlastet, was „zur Sicherung der Grundversorgung gerade in ländlichen Gebieten beitragen“ würde. Die Reform bringe allerdings auch deutliche strukturelle Änderungen mit sich, sagte die Ministerin. „Ich erwarte daher eine intensive Beteiligung der Länder bei der Ausgestaltung, denn die Länder können die Situation vor Ort am besten beurteilen.“ Schleswig-Holstein sei nicht mit Hamburg und auch nicht mit Bayern vergleichbar.

Wegfall weiterer sechs Geburtsstationen? „Nicht hinnehmbar“

Patrick Reimund, Chef des Krankenhausgesellschaft Schleswig-Holstein (KGSH), warnte davor, „mit der Axt Strukturen kurz- und klein zu schlagen“. Beispiel Geburtshilfe: Ginge es nach den Bundesplänen, dürften nur noch Standorte einen Kreißsaal anbieten, die zugleich über eine Schlaganfalleinheit verfügen. Sechs Kliniken würden damit automatisch entfallen, darunter auch Husum. „Das würde bedeuten, dass Nordfriesland keine Geburtshilfe mehr hätte“, sagte Reimund. „Und das ist nicht hinnehmbar.“ Von der Decken äußerte sich ähnlich. „Das ist nicht Sinn der Geschichte. Dann werden Wege einfach zu lang.“

Ein anderes Beispiel: die Notfallversorgung. Derzeit sind sechs Standorte in Schleswig-Holstein als Maximalversorger eingestuft, darunter die Universitätskliniken, das FEK Neumünster und die Imland-Klinik Rendsburg. Zehn Standorte haben eine erweiterte Notfallversorgung, 14 gehören zur Basisstufe.

Ginge es nach der reinen Lehre, blieben nach der Reform fünf Maximalversorger und weitere fünf Schwerpunktkrankenhäuser übrig. Die etwa 20 restlichen Standorte – darunter Preetz, Henstedt-Ulzburg und Inseln wie Sylt und Helgoland – würden unter der Basisstufe eingeordnet. Und der Regierungskommission zufolge nur dann weiterhin als solche ausgewiesen, wenn die Fahrtzeit zum nächsthöheren Level mindestens 30 Minuten beträgt. Aber diese Bedingung erfülle nur die Hälfte, sagte Reimund. Über den Rest wäre also zu diskutieren? „Nach unserer gemeinsamen Einschätzung wäre das von der Versorgungsrealität so weit entfernt, dass das nicht tragbar wäre.“

Von der Decken hat in ihrem Haus eine vierköpfige Arbeitsgruppe eingesetzt, um einen Ländervorschlag zu erarbeiten. Viel Zeit bleibt nicht mehr: Bis Mitte des Jahres müsse man sich mit dem Bund einigen, sagte sie. „Wir brauchen eine Reform. Aber was der Bund vorgestellt hat, ist noch lange nicht die Endfassung.“