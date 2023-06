Wetterdienst warnt vor starken Gewittern in Schleswig-Holstein

Lübeck/Kiel. Es wird ungemütlich im Norden. Blitze, gewaltige Donnerschläge, und große Regenmengen: Für Teile Schleswig-Holsteins gilt für Freitag eine aktuelle Warnung vor starken Gewittern (Stufe 2 von 4). Die Warnung gilt zunächst 18.30 Uhr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Örtlich könne es Blitzschlägen kommen, bei denen Lebensgefahr bestehe. Der DWD warnt, dass vereinzelt beispielsweise Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden können. „Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände. Während des Platzregens sind kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich“, schreibt die Behörde.

Hier sehen Sie, wo die Warnung gilt:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Klicken Sie hier, um die aktuellen Warnungen auf der Seite des DWD zu sehen.

Das aktuelle Wetter im Norden

Wie entstehen Gewitter und Blitze?

Wenn unterschiedlich warme Luftmassen aufeinandertreffen oder es in der Atmosphäre zwischen oben und unten besonders große Temperaturunterschiede gibt, gewittert es. Je heißer es am Boden ist, desto heftiger ist das Gewitter in der Regel. Die feuchtwarme Luft steigt nach oben, kondensiert und bildet eine Gewitterwolke. In der Wolke baut sich ein immer größer werdendes elektrisches Spannungsfeld auf, das sich durch eine Art Kurzschluss - einen Blitz - wieder entlädt. Häufig entstehen Gewitter innerhalb weniger Minuten und sind örtlich begrenzt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie häufig gewittert es denn?

Rund 2000 Gewitter pro Stunde gibt es laut DWD auf dem gesamten Planeten, die meisten davon in den Tropen. Bei jedem Gewitter blitzt es etwa 100 Mal pro Sekunde. Die meisten Blitze entladen sich zwischen den Wolken und schlagen nicht in Richtung Erde. In Deutschland blitzt es mehr als zwei Millionen Mal pro Jahr.

Mehr zum Thema Wo es mehr blitzen könnte Klimawandel und Gewitter: Die Risiken könnten deutlich steigen

Wie häufig werden Menschen von einem Blitz getroffen?

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist die Wahrscheinlichkeit, in Deutschland von einem Blitz getroffen zu werden, sehr gering. Jährlich werden demnach im Durchschnitt rund 130 Menschen verletzt, drei bis vier kommen durch Blitzeinschläge ums Leben. Nicht alle davon werden direkt getroffen. Aber auch wenn der Blitz in die Erde einschlägt, kann es gefährlich werden. Der Strom breitet sich dann bis zu 30 Meter um die Einschlagsstelle herum im Boden aus.

Was genau passiert bei einem Blitzeinschlag im Körper?

Wird man direkt getroffen, steigt die Spannung im Körper auf mehrere 100.000 Volt an. Mögliche Folgen: Herz- oder Atemstillstand. Laut DWD überleben aber rund zwei von drei Menschen, die von einem Blitz getroffen wurden. Sie haben dann jedoch jahrelang mit Spätfolgen zu kämpfen. Es kann zu Muskel- und Nervenlähmungen kommen, zu Bewusstseinsstörungen, Bluthochdruck und Persönlichkeitsveränderungen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von RND

KN