Wetterdienst warnt vor Gewitter in Schleswig-Holstein

Kiel. In Teilen von Schleswig-Holstein gilt aktuell eine Warnung vor starkem Gewitter. Betroffen ist unter anderem der Kreis Rendsburg-Eckernförde. Die Warnung des DWD gilt zunächst bis Montag, 3. Juli 2023, um 17 Uhr.

Schicken Sie uns hier Ihre Fotos von Sturm und Gewittern – aber bitte bringen Sie sich nicht in Gefahr, um Aufnahmen zu machen. Benutzen Sie nicht Ihr Smartphone während Sie am Steuer sitzen!

Wie entstehen Gewitter und Blitze?

Wenn unterschiedlich warme Luftmassen aufeinandertreffen oder es in der Atmosphäre zwischen oben und unten besonders große Temperaturunterschiede gibt, gewittert es. Je heißer es am Boden ist, desto heftiger ist das Gewitter in der Regel. Die feuchtwarme Luft steigt nach oben, kondensiert und bildet eine Gewitterwolke. In der Wolke baut sich ein immer größer werdendes elektrisches Spannungsfeld auf, das sich durch eine Art Kurzschluss - einen Blitz - wieder entlädt. Häufig entstehen Gewitter innerhalb weniger Minuten und sind örtlich begrenzt.