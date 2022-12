﻿Schleswig-Holstein will beim Ausbau der Windkraft schneller werden

Kiel. Die Windbranche kommt in Schleswig-Holstein noch immer nicht so recht in Schwung. Nach Angaben des Bundesverbands Windenergie warten die Firmen derzeit für 360 Anlagen auf eine Genehmigung. Im Vergleich zu 2021 seien in den ersten drei Quartalen dieses Jahres 46 Prozent weniger Genehmigungen erteilt worden. Woran liegt das bloß? Die Opposition im Kieler Landtag sprach am Donnerstag vom hausgemachten Schneckentempo und forderte, dass Anträge künftig innerhalb von maximal zwölf Monaten beschieden sein müssten. Durchsetzen konnten sich SPD und SSW mit ihrem gemeinsamen Antrag, dem sich die FDP anschloss, trotz intensiver Debatte nicht. Allerdings räumte Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) Verbesserungspotenzial ein.

„Wir werden die Genehmigungsdezernate im neuen Landesamt für Umwelt personell stärken“, versprach der Minister. Vorgesehen sei ein Dutzend zusätzlicher Stellen. Ja, vom ersten Antragseingang bis zur Genehmigung habe man im vergangenen Jahr im Schnitt 14 Monate gebraucht. Im Bundesdurchschnitt seien es jedoch fast 23 Monate gewesen. Goldschmidt betonte, dass das Prozedere deutlich schneller voranschreite, sobald ein Antrag vollständig vorliege. Dann benötige man nur sechseinhalb Monate. Die Unternehmen würden viel Zeit sparen, wenn sie sich frühzeitig beraten ließen. „Wir können gerne über Möglichkeiten diskutieren, diese Beratung verpflichtend zu machen.“

Umweltminister Goldschmidt (Grüne): „Der Norden ist Spitzenreiter“

Goldschmidt sprach davon, dass die Landesregierung Verfahren digitalisieren werde, allerdings im Verbund mit anderen Bundesländern. Auch wolle man Prozesse vereinheitlichen. Dass zwischen der Genehmigung einer Anlage und der Errichtung häufig viel Zeit verstreiche, liege unter anderem an unzureichenden Lieferketten. „Wir brauchen wieder mehr Fertigung im eigenen Land.“ Insgesamt werde Schleswig-Holstein beim Ausbau erneuerbarer Energien als Vorbild wahrgenommen. Im vergangenen Jahr habe Schleswig-Holstein 1037 Megawatt genehmigt und liege damit im Bundesvergleich auf dem ersten Platz. Niedersachsen sei mit 854 Megawatt auf Platz zwei gelandet – bei der dreifachen Landesfläche. „Die Dinge funktionieren in Schleswig-Holstein.“

Wirklich? Oppositionsführer Thomas Losse-Müller (SPD) warf der Koalition aus CDU und Grünen Zahlenakrobatik vor. Dabei brauche man doch nur auf zwei Werte zu schauen: 2017, als die damals noch SPD-geführte Regierung die Geschäfte an das Jamaika-Bündnis aus CDU, Grünen und FDP übergab, habe es in Schleswig-Holstein 2981 Windkraftanlagen gegeben. Und fünf Jahre später, am Ende von Jamaika? 2981. „Wenn es nur eine Zahl braucht, um zu zeigen, dass Sie nicht in den Tritt gekommen sind, dann diese.“

Losse-Müller (SPD) sieht die Landesregierung schon in der Vorrunde ausgeschieden

Losse-Müller räumte auf Einwand der CDU ein, dass es in der Bilanz auf die Leistungsfähigkeit der Turbinen ankomme und darauf, wie viel Strom man tatsächlich ins Netz einspeise. Allein, was nütze diese Erkenntnis? In den vergangenen fünf Jahren habe der Norden durchschnittlich einen Zuwachs von gerade mal 120 Megawatt Windenergie verzeichnet. Auf diese Weise werde man das landespolitisch angestrebte Ziel von 15 Gigawatt nicht wie geplant im Jahr 2030 erreichen, sondern erst 2069. „Und Sie wollen Schleswig-Holstein zum ersten klimaneutralen Industrieland machen?“, fragte Losse-Müller die Vertreter von CDU und Grünen und zog einen Fußballvergleich heran: Um reale Chancen auf das Finalspiel um Klimaneutralität zu haben, sei ein gelungener Windkraftausbau die Voraussetzung. „Sie überstehen noch nicht einmal die Vorrunde.“

SSW-Abgeordnete Nitsch zweifelt am politischen Willen von Schwarz-Grün

Der CDU-Energieexperte Andreas Hein kickte den Ball symbolisch zurück. „Hätten Sie uns eine rechtskonforme Planung vorgelegt, wären wir heute weiter“, sagte er. Losse-Müller war unter SPD-Regierungschef Torsten Albig Chef der Staatskanzlei und für die Windplanung zuständig. Ein Punkt sei doch vollkommen klar: „Wir wollen mehr Energie aus erneuerbaren Energien in Schleswig-Holstein, und wir brauchen dafür entsprechend kompetentes Personal.“

Die Grünen-Abgeordnete Ulrike Täck wies in diesem Zusammenhang auf Personalknappheit und eine kurzfristige Prioritätenverschiebung hin: Die Notwendigkeit zum raschen Bau einer Anlage für ein schwimmendes Flüssiggas-Terminal (LNG) in Brunsbüttel habe viele Ressourcen gebunden. Das allerdings erzürnte Sybilla Nitsch vom SSW. Planungsrecht für LNG? „Ehe man es sich versieht, wird gebaut“, sagte sie, „und ist der politische Wille vorhanden, scheint plötzlich alles möglich. Es bleibt ein schaler Nachgeschmack.“