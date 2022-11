Schleswig-Holstein will Corona-Quarantäne aufheben

Kiel. Nachdem in der vergangenen Woche namhafte Mediziner der Landespolitik zu einer Neubewertung der Corona-Lage geraten hatten, hat Schleswig-Holsteins Landesregierung am Freitag angekündigt, die Isolationspflicht für Corona-Infizierte aufzuheben. Der entsprechende Erlass werde im Laufe der kommenden Woche angepasst.

Ministerpräsident Daniel Günther und Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (beide CDU) sowie die stellvertretende Ministerpräsidentin Monika Heinold (Grüne) erklärten am Vormittag, wie der Absonderungserlass angepasst werden soll. Statt der verpflichtenden Quarantäne für positiv Getestete wird an die Verantwortung des Einzelnen appelliert. Es gelte der Grundsatz „Wer krank ist, bleibt zu Hause“, so Günther.

Diese Corona-Regeln sollen künftig für positiv Getestete gelten

Einige Regeln werden trotzdem für positiv getestete Menschen gelten. Das sind im einzelnen:

Außerhalb der eigenen Wohnung gilt eine fünftägige Maskenpflicht in Innenräumen.

Während dieser fünf Tage greift zudem für Besuchende ein Betretungsverbot für medizinische und pflegerische Einrichtungen.

Ansammlungen muss man in den fünf Tagen fern bleiben.

Für Mitarbeitende von Pflegeeinrichtungen und mobilen Pflegediensten gilt in den fünf Tagen ein Beschäftigungsverbot zum Schutz besonders vulnerabler Gruppen.

In Krankenhäusern und anderen medizinischen Einrichtungen greift das Hygienekonzept der jeweiligen Einrichtung – hier kann Mitarbeitenden ohne Symptomen auch bei einem positiven Test Zugang gewährt werden, wenn entsprechende Schutzmaßnahmen greifen.

Gebunden sei diese Änderung an den klaren Appell: „Mit Symptomen bleibt man zuhause. Mit einem positiven Test ohne Symptome trägt man überall in Innenräumen eine Maske, außer in den eigenen vier Wänden“, so der Ministerpräsident.

Diese Corona-Maßnahmen will Schleswig-Holstein noch anpassen

Auch über die Abschaffung der Quarantäne-Pflicht hinaus plant Schleswig-Holsteins Landesregierung Änderungen der Corona-Maßnahmen:

Bezüglich der Maskenpflicht im ÖPNV werden Gespräche mit den anderen Bundesländern aufgenommen, mit dem Ziel, die Maskenpflicht spätestens mit dem Auslaufen der noch gültigen Verordnung zum 1. Januar 2023 enden zu lassen.

Zu den Regelungen zum Tragen von Masken in Einrichtungen der Pflege und Eingliederungshilfe wird durch das Sozialministerium eine Auslegungshilfe erstellt.

Impfzentren mindestens bis zum 31.03.2023 konzentriert fortgeführt, darüber hinaus wird regional auch auf den Einsatz mobiler Impfteams gesetzt. Wie bereits angekündigt, wird das Impfen in siebenmindestens bis zum 31.03.2023 konzentriert fortgeführt, darüber hinaus wird regional auch auf den Einsatz mobiler Impfteams gesetzt.

Zudem will die Landesregierung Forschungsvorhaben zu Post Covid beziehungsweise Long Covid verstärkt fördern und die Unterstützung traumatisierter und hochbelasteter Kinder infolge der Corona-Pandemie ausbauen.

Günther: Corona-Lage auch wegen hoher Impfquote im Griff

Dass Schleswig-Holstein in der Lage ist, die Corona-Maßnahmen entsprechend anzupassen, führte der Ministerpräsident insbesondere auf die hohe Impfquote im Land zurück. In fast allen Kennzahlen sei Schleswig-Holstein Spitzenreiter in Deutschland, insbesondere bei der zweiten Auffrischungs-Impfung sei das Land weit vorne. „Ich möchte mich bei den Bürgerinnen und Bürgern für die Impfbereitschaft bedanken“, so Günther.

Man habe die Corona-Situation derzeit im Griff. Die Infektionszahlen sind in den letzten Wochen in Schleswig-Holstein gesunken. Das gilt auch für die Zahl der mit und wegen Corona hospitalisierten Menschen. Im Gegensatz zu den früheren Phasen der Corona‐Pandemie sind die reinen Infektionszahlen laut Landesregierung entkoppelt von der Schwere der Erkrankungen.

Auch, wenn weitere Wellen nicht auszuschließen seien, nehme die Zahl der schweren Verläufe ab. „Wir befinden uns im Übergang von der pandemischen in die endemische Phase. Deswegen werden wir staatliche Corona-Maßnahmen immer weiter auslaufen lassen“ erklärte Günther. Eigenverantwortung sei das bestimmende Element.

Koordiniertes Vorgehen mit Bayern, Baden-Württemberg und Hessen

Die Abschaffung der Isolationspflicht koordiniert Schleswig-Holstein laut Günther mit Bayern, Baden-Württemberg und Hessen. Dafür, dass es zunächst keine bundeseinheitliche Regel gibt, machte der Ministerpräsident auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) verantwortlich. „Er war trotz mehrfacher Bitte nicht bereit, das Robert-Koch-Institut um eine neue Einschätzung zu bitten.“ Ein fachlicher Austausch zu dem Thema sei mit dem Bund daher bedauerlicherweise nicht möglich.

Neben Günther sprach sich auch seine Stellvertreterin Heinold für die angekündigte Anpassung der Corona-Regeln aus. Es sei auf Grundlage der Bewertung der Expertinnen und Experten in der jetzigen Lage der richtige Weg. „Aus aktueller Sicht ist das Tal der Pandemie durchquert, und es kann wieder bergauf gehen“, so Heinold.

Gesundheitsministerin von der Decken betonte: „Maßnahmen des Staates müssen immer verhältnismäßig sein. Freiheitseinschränkende Maßnahmen wie die Absonderungspflicht sind in dieser Phase weder verhältnismäßig, noch erfüllen sie ihren Zweck.“ Entscheidend sei, schwere Krankheitsverläufe zu erkennen und gut zu therapieren. Dennoch betonte die Landesregierung, dass die verkündeten Planungen wie auch in der Vergangenheit immer unter dem Vorbehalt der weiteren Entwicklung der Lage stünden.

Video: Schleswig-Holsteins Landesregierung zur Corona-Lage

Die Landtagsfraktionen von SSW und FDP hatten Anfang der Woche gefordert, die bestehenden Corona-Maßnahmen zu lockern. Die Koalition aus CDU und Grünen hielt sich nach dem Rat der Experten hingegen zunächst alle Türen offen.

In einer Expertenanhörung im Landtag hatten mehrere renommierte Mediziner in der vergangenen Woche eine Entschärfung von Corona-Schutzmaßnahmen wie Isolations- und Maskenpflicht vorgeschlagen. Zudem appellierten sie an die Selbstverantwortung: Wer Symptome habe, solle zu Hause bleiben.