﻿Schleswig-Holstein will Flüchtlinge schneller in Jobs bringen

Kiel. Flüchtlinge sollen in Schleswig-Holstein künftig verbindlich nach ihrem Bildungsabschluss, ihrer beruflichen Qualifikation und der Berufserfahrung befragt werden – um die Menschen so schneller in den Arbeitsmarkt zu bringen und dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken

Im Landesamt für Zuwanderung und Flüchtlinge arbeitet bereits seit zwei Jahren eine Zentralstelle für Fachkräfteeinwanderung, die qualifizierten Arbeitnehmern außerhalb der EU schneller Visa beschaffen soll – bloß ist das Ergebnis bislang überschaubar: Im vergangenen Jahr wurden gerade mal 276 Stellenvereinbarungen mit Arbeitgebern abgeschlossen.

„Ich glaube, da geht noch mehr“, sagte Sozialministerin Aminata Touré (Grüne) den Kieler Nachrichten am Mittwoch. Die Landesregierung habe sich ausdrücklich vorgenommen, den Fachkräftemangel zu beheben. „Wir brauchen die Ausländerbehörden. Sie sind die Schlüsselstellen, weil sie entscheiden, welche Personen bleiben. Und sie prüfen, welche Personen sie in Arbeit bringen wollen.“ Nach Angaben des Kieler Sozialministeriums hat die Zentralstelle bislang Fachleute aus Heilberufen vermittelt, aus der Hotellerie und Gastronomie, dem Handwerk und Bau sowie aus naturwissenschaftlichen Berufen, dem Ingenieurwesen und dem IT-Bereich. Auch Berufskraftfahrer seien dabei gewesen.

Sozialministerin Aminata Touré: 11 000 Geduldete sollen effizienter in den Arbeitsmarkt integriert werden

„Bedarf besteht vor allem im Pflegebereich“, sagte Touré. Gleich nach Ankunft der Flüchtlinge in Schleswig-Holstein sollen die Ausländerbehörden künftig Jobprofile anlegen und von sich aus Kontakt mit potenziellen Arbeitgebern herstellen. Voraussetzung für eine Ausbildung, eine Weiterqualifikation oder Umschulung seien allerdings Deutschkenntnisse. Die Ministerin mahnte die Bundesregierung, Sprachkurse ausnahmslos für alle zu öffnen, nicht nur für bestimmte Gruppen. Auch seien bürokratische Hürden zu senken. Das Land Schleswig-Holstein werde zum Beispiel prüfen, wie die derzeit 11 000 Geduldeten effizienter in den Arbeitsmarkt integriert werden können. „Mit Technokratie kommen wir nicht voran. Wir wollen Menschen eine Qualifikation erleichtern.“

In der Handwerkskammer (HWK) Lübeck, die unter anderem auch für Kiel zuständig ist, kommt das gut an. „In allen Branchen des Handwerks herrscht Druck“, bestätigte Hauptgeschäftsführer Andreas Katschke. „Flüchtlinge werden gern genommen. Sie haben in den vergangenen Jahren dazu beigetragen, den Mangel an Auszubildenden zu reduzieren.“ Die HWK zählt im laufenden Jahr insgesamt 704 Lehrlinge aus den fünf Hauptflüchtlingsgebieten: 212 stammen aus Afghanistan, 39 aus Eritrea, 75 aus dem Irak, 56 aus dem Iran und 322 aus Syrien. Zum Vergleich: 2017 waren es insgesamt 373, im Jahr 2014 nur 45.

Nach Einschätzung der Industrie- und Handelskammer Schleswig-Holstein haben die Unternehmen Flüchtlinge längst als wirtschaftliches Potenzial erkannt. „Wir können nicht davon ausgehen, dass alle Geflüchteten direkt die gewünschten Qualifikationsniveaus mitbringen“, sagte IHK-Sprecher Karsten von Borstel. „Aber je mehr wir wissen, desto schneller können die Menschen in den Arbeitsmarkt integriert werden, wenn sie arbeitsfähig sind.“