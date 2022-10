﻿Schleswig-Holstein will Frauenquote bei Landesunternehmen einführen

Die schwarz-grüne Koalition in Schleswig-Holstein will, dass in Landesunternehmen künftig Geschäftsführungs- und Aufsichtsorgane zur Hälfte mit Frauen besetzt werden. Auch die Verwaltungsräte der öffentlich-rechtlichen Sparkassen sollen die Frauenquote bekommen.

„Es zeigt sich immer wieder, dass freiwillige Regelungen nicht den gewünschten Effekt haben“, sagt Finanzministerin Monika Heinold (Grüne). Sie will mit einer Frauenquote eine paritätische Besetzung in Geschäftsführungs- und Aufsichtsorganen der Landesunternehmen erreichen.

Kiel. Schleswig-Holstein will eine Frauenquote für die Geschäftsführungs- und Aufsichtsorgane von Landesunternehmen und Landesbeteiligungen einführen. Das teilte das Finanzministerium am Dienstag mit. Das schwarz-grüne Kabinett hat demnach einen Gesetzentwurf für eine paritätische Besetzung der Ämter auf Vorschlag von Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) beschlossen. Die Regelung soll auch für die Verwaltungsräte der öffentlich-rechtlichen Sparkassen gelten.

„Frauen sind die Hälfte der Bevölkerung, also sollten sie auch zur Hälfte mitbestimmen dürfen. Leider sind wir in puncto Gleichstellung immer noch nicht da, wo wir hinwollen“, sagte Heinold. Es zeige sich immer wieder, dass freiwillige Regelungen nicht den gewünschten Effekt hätten. „Wirkliche Gleichstellung ist erst dann erreicht, wenn wir keine Quote mehr brauchen. Aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg.“

In schleswig-holsteinischen Geschäftsführungen nur 18,4 Prozent Frauen vertreten

Der Aufsichtsrat des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein besteht zum Beispiel aus neun Personen, lediglich drei davon sind weiblich. Im Verwaltungsrat des IT-Dienstleisters Dataport sitzt unter acht Mitgliedern eine Frau. Laut Beteiligungsbericht des Landes lag der Frauenanteil bei Aufsichtsrats- oder Verwaltungsratsposten bedeutender Landesunternehmen zuletzt bei 34,6 Prozent. Unter den 38 Geschäftsführungen und Vorständen sind nur sieben Frauen vertreten.

Es gibt durchaus Kontrollgremien, in denen bereits ausgeglichene Verhältnisse herrschen oder sogar überwiegend Frauen die Aufsichtsposten bekleiden: Bei der Filmförderung Hamburg/Schleswig-Holstein arbeiten fünf Frauen und vier Männer zusammen. Über das Gebäudemanagement Schleswig-Holstein (GMSH) wachen vier Frauen und zwei Männer.

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass in Zukunft bei der Besetzung der Gremien immer beide Geschlechter zu gleichen Teilen berücksichtigt werden. Das Ungleichgewicht darf nur eine Person betragen. Gibt es lediglich einen Geschäftsführer, soll bei Neubesetzungen auf einen Chef eine Chefin folgen und umgekehrt. Bislang sei das bei Landesunternehmen eine Soll-Vorschrift. Für die Aufsichtsräte von Sparkassen gibt es laut Ministerium noch keine Regelung dazu.

Von den 143 Verwaltungsratsmitgliedern der acht öffentlich-rechtlichen Sparkassen in Schleswig-Holstein waren zuletzt 31 weiblich. Das entspricht insgesamt einem Anteil von 22 Prozent, der variiert aber je nach Geldinstitut stark. Bei der Kieler Förde Sparkasse sitzen im 21-köpfigen Verwaltungsrat zum Beispiel vier Frauen.

Kritik an Frauenquote von FDP

Der Sparkassen- und Giroverband befürwortet die Bemühungen um eine geschlechtergerechte Besetzung der Verwaltungsräte. "In den Gremien sollte ein breites Spektrum der Gesellschaft vertreten sein", so ein Sprecher. Zugleich müssten die Mitglieder sachkundig sein. Ob die Umsetzung der Frauenquote gelinge, werde auch davon abhängen, ob in den Kommunen genügend Frauen in Kreistag oder Ratsversammlung gewählt werden, die in die Kontrollgremien entsendet werden können.

Ziel ist es laut Ministerium, das Gesetz im Frühjahr 2023 durch den Landtag zu bringen – vor den nächsten Kommunalwahlen im Mai.

„Die Praxis zeigt, dass sich in einigen Branchen unglaublich wenige Frauen für Geschäftsführungs- und Aufsichtsorgane bewerben“, sagt die finanzpolitische Sprecherin der FDP, Annabell Krämer. Sie fürchtet, dass Posten bei einer vorgeschriebenen Quote unnötig lange unbesetzt bleiben könnten. Sie präferiere eine „Bestenauslese“, bei der die Qualifikation für die Besetzung entscheidend sei.