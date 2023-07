﻿Schleswig-Holstein will grünen Strom für Industrie billiger machen

Kiel. Schleswig-Holstein setzt sich beim Bund für einen deutlich niedrigeren Industriestrompreis ein, sofern die Unternehmen erneuerbare Energien (EE) nutzen. Ein entsprechender Antrag wurde am Freitag im Landtag mit den Stimmen von CDU und Grünen beschlossen. SPD und SSW enthielten sich, die FDP sprach von Wettbewerbsverzerrung und lehnte ab. Aus Berlin gibt es bereits positive Signale, wie aus einem Schreiben von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hervorgeht.

„Wir sehen die Notwendigkeit, für einen Übergangszeitraum gezielt die energieintensive Industrie im internationalen Wettbewerb bei der Transformation zur Dekarbonisierung zu unterstützen“, schrieb Habeck an Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) und Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU). Eine Kopie liegt den Kieler Nachrichten vor.

Sein Haus verfeinere derzeit das Industriestrompreis-Konzept. Goldschmidt und Madsen hatten zuvor darauf hingewiesen, dass Strom aus erneuerbaren Energien aufgrund überlasteter Netze allzu oft abgeregelt wird. Nötig sei eine alternative Nutzung. Zudem seien Netzentgelte für grünen Strom an die Industrie bei einer räumlichen Nähe der Unternehmen zu senken.

Für Northvolt wäre ein günstigerer Strompreis aus Erneuerbaren ein echter Faktor

„Auch für mich sind das zentrale Punkte“, stellte Habeck in seinem Schreiben klar: Die Bundesnetzagentur könne tatsächlich die Voraussetzungen dafür schaffen, „dass Industrieunternehmen, die Strom von einer EE-Anlage in räumlicher Nähe beziehen, für diesen Strombezug ermäßigte Netzentgelte erhalten“. In Kiel elektrisiert das Schreiben deshalb so stark, weil Schleswig-Holstein gerade massiv um die Ansiedlung des schwedischen Batteriezellenherstellers Northvolt in Heide wirbt. Northvolt setzt ausschließlich auf grünen Strom von der Westküste. Habeck wies auch auf die Chance „netzdienlicher Standortanreize“ zur Ansiedlung von Elektrolyseuren und Großwärmepumpen hin. Ansonsten abgeregelter grüner Strom solle einer zusätzlichen Wertschöpfung zugeführt werden.

Aktuell zahlt die Industrie im Zuge der Strompreisbremse 13 Cent pro Kilowattstunde für 70 Prozent ihres Verbrauchs. Auf diese Weise soll es einen Anreiz zum Sparen geben. Habeck strebt einen Industriepreis von sechs Cent an; der Bundesverband der Deutschen Industrie hat zuletzt vier Cent gefordert. Zum Vergleich: Privatkunden zahlen aktuell je nach Tarif etwa 25 Cent.

„Es kann nicht sein, dass immer die gleichen – Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Brandenburg und NRW – den Windkraftausbau bewegen“, sagte Umweltminister Goldschmidt im Landtag. „Nichtstun muss wirtschaftspolitische Folgen haben.“ Wenn sich an den Rahmenbedingungen nichts verändere und Unternehmen, die die Energiewende umsetzen wollen, ausgebremst würden, „dann brauchen wir zwei Gebotszonen in Deutschland. Dann muss das eben über die Preise geregelt werden.“

CDU-Energieexperte Andreas Hein wies darauf hin, dass Schleswig-Holsteins grüner Strom zwar ein Exportartikel, aber derzeit nicht marktfähig sei. Deshalb solle grüne Energie in der Region, wo sie produziert wird, günstiger angeboten werden als anderswo in Deutschland. „Wer die Last hat, muss auch den Nutzen haben. Wir arbeiten weiter hart am nächsten Wirtschaftswunder made in Schleswig-Holstein.“

Bernd Buchholz (FDP) ehemaliger Kieler Wirtschaftsminister, winkte ab. Eine Strompreisermäßigung für die Industrie diskriminiere alle anderen Marktteilnehmer. Im Übrigen überschätze die schwarz-grüne Koalition die Bedeutung des Themas Industrie. Ja, mehr Arbeitsplätze seien wichtig. „Aber bevor Sie sich alle über die Sommerpause besoffen reden“: Der Anteil der industriellen Wertschöpfung am Bruttoinlandsprodukt sei im Norden mit 14 Milliarden Euro (und 14 Prozent) gering. In Baden-Württemberg betrage der Anteil 190 Milliarden Euro (33 Prozent). „Sie müssten den Anteil der Industrie also vervielfachen. Aber dafür bräuchten Sie Flächen, die ungefähr 20 Mal das Areal von Northvolt ausmachen würden.“ Dabei seien die Grünen nicht bereit, mehr Flächen zu versiegeln. „Seien Sie also vorsichtig mit dem Begriff vom klimaneutralen Industrieland.“

