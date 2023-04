In Härtefällen gewährt das Land Schleswig-Holstein Beamtinnen und Beamte künftig den Arbeitgeberanteil von 50 Prozent an der gesetzlichen Krankenversicherung. Das hat das Kabinett auf Vorschlag von Finanzministerin Monika Heinold beschlossen.

Das Land Schleswig-Holstein führt in Härtefällen einen Zuschuss zur gesetzlichen Krankenversicherung für Beamtinnen und Beamte ein.

Land Schleswig-Holstein will Neu-Beamten Weg in gesetzliche Krankenversicherung erleichtern

Kiel. Die Regierung von Schleswig-Holstein will neuen Beamtinnen und Beamten bei einer Entscheidung für die gesetzliche Krankenversicherung künftig in Härtefällen den Arbeitgeberanteil zahlen. „Der nun in der Koalition gefundene Kompromiss macht die Verwaltung moderner und attraktiver“, sagte Finanzministerin Monika Heinold (Grüne). Als Härtefälle gelten unter anderem Krankheit, eine besondere Familiensituation oder eine späte Verbeamtung.

Der Arbeitgeberanteil kann aber nicht nur von neuen Beamtinnen oder Beamten, sondern auch von Verbeamteten beantragt werden, die sich beim Start in ihre Laufbahn bereits für einen Verbleib in der gesetzlichen Krankenkasse entschieden hatten.

Beamte sind von Versicherungspflicht in gesetzlicher Krankenkasse befreit

Beamtinnen und Beamte sind grundsätzlich von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Krankenkasse befreit. Sie haben zu Beginn ihrer Berufslaufbahn die Möglichkeit, sich zwischen Beihilfe und ergänzender Teilversicherung in einer privaten Krankenkasse einerseits oder freiwilligen Vollversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung andererseits zu entscheiden.

Das Finanzministerium konnte am Freitag auf Anfrage keine Angaben darüber machen, wie viele Beamte in Schleswig-Holstein derzeit bereits gesetzlich versichert sind. Diese müssen für ihre gesamten Kosten selbst aufkommen. Sie können nur ergänzend Beihilfe beziehen bei Aufwendungen, die von der gesetzlichen Krankenversicherung nicht übernommen werden wie beispielsweise Heilpraktikerleistungen.