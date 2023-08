﻿Neuer Streit in Sicht: Schleswig-Holstein will weitere Flächen für Windkraft reservieren

Kostenfrei bis 08:45 Uhr lesen

Feuer im Mehrfamilienhaus

Feuer in Kiel-Gaarden. In der Nacht von Freitag auf Samstag hat es in einem zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses gebrannt. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an und befreite zwei Menschen aus der Wohnung. Auch zwei Katzen wurden gerettet.