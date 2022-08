﻿Schleswig-Holsteiner mit Gesundheitsversorgung weniger zufrieden

Kiel. Die Menschen in Schleswig-Holstein sind weniger zufrieden mit der Gesundheitsversorgung im Land als noch vor zwei Jahren. Das ist das Ergebnis einer Umfrage im Auftrag der AOK Nordwest. Die Krankenkasse schließt daraus einen „akuten Handlungsbedarf“ in der Politik. „Unsere Befragung zeigt eindrucksvoll, wie wichtig den Menschen die Gesundheitsversorgung ist“, sagt Tom Ackermann, Vorstandsvorsitzender der AOK Nordwest.

„Längst überfällige und im Koalitionsvertrag bereits definierte Reformen müssen von der Bundesregierung nun endlich angegangen und im Sinne einer besseren Patientenversorgung rasch umgesetzt werden“, so Ackermann weiter. Zwar sei die Mehrheit der Menschen in Schleswig-Holstein derzeit zufrieden mit der medizinischen Versorgung an ihrem Wohnort. Doch im Verlauf der Corona-Pandemie haben sich die Zustimmungswerte deutlich verschlechtert.

Zufriedenheit mit Gesundheitsversorgung in Schleswig-Holstein gesunken

Nach der ersten Corona-Welle im Sommer 2020 lag die Zufriedenheit noch bei 79 Prozent, im Juli 2022 waren es nur noch 61 Prozent. Das hat die repräsentative Umfrage ergeben, die das Meinungsforschungsinstitut Forsa im vergangenen Monat für die AOK unter 400 Schleswig-Holsteinern vorgenommen hatte. Ein weiteres Ergebnis: Nur noch 40 Prozent meinen, dass sich die dezentrale Organisation des Krisenmanagements während der Pandemie bewährt habe. 2020 waren es noch 47 Prozent.

„Die Corona-Effekte spiegeln sich in fast allen Ergebnissen dieser Befragung wider“, so Ackermann. So auch bei Fragen zur Gesundheitsversorgung vor Ort: 78 Prozent der Befragten sind mit den Hausärzten zufrieden. Bei der letzten Befragung in 2020 waren es noch 82 Prozent. Unverändert ist die Zufriedenheit mit 72 Prozent bei den Krankenhäusern. Die Zufriedenheit mit den Fachärzten liegt derzeit bei 51 Prozent (59 Prozent in 2020), bei ambulanten Pflegeangeboten bei 51 Prozent (58 Prozent) und bei den stationären Pflegeangeboten bei 45 Prozent (50 Prozent).

„Hier machen sich offenbar verstärkt die Erfahrungen aus der zweiten bis vierten Corona-Welle bemerkbar“, so Ackermann. In der Wahrnehmung der Befragten lagen die Hauptprobleme während der Corona-Pandemie laut AOK in erster Linie bei den verschobenen Krankenhaus-Behandlungen und überforderten Gesundheitsämtern. Auch die Mehrbelastung für pflegende Angehörige durch das Wegbrechen von Hilfestrukturen und Dienstleistungen seien genannt worden.

AOK sieht Chance in Nutzung von Videosprechstunden

AOK-Chef Ackermann mahnt deshalb: „Viele Menschen haben weiterhin große Probleme, verständliche Informationen für eine gesicherte und qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung zu bekommen und diese zu bewerten“, so Ackermann. Zugang zu guter Versorgung müsse unabhängig von Alter, Geschlecht, Sprache, Erkrankung, Wohnort oder sozialem Status möglich sein. Unter anderem deshalb will Ackermann sich für mehr Digitalisierung einsetzen.

Zum Beispiel für Videosprechstunden als Ergänzung zum Praxisbesuch. Etwa zwei Drittel der Menschen in Schleswig-Holstein können sich laut der Studie vorstellen, Videosprechstunden zu nutzen. Die Versicherten der AOK Nordwest taten das 2021 in knapp 13 000 Fällen. 2019 waren es gerade einmal sieben. Dabei zeigten sich 97 Prozent der Befragten mit dem Angebot zufrieden oder sehr zufrieden. Die Krankenkasse mahnt die Landesregierung aber auch zur Eile.

„Die weichenstellenden Prozesse für die Absicherung der Gesundheitsversorgung in Schleswig-Holstein müssen rasch angegangen werden“, sagt Ackermann mit Blick auf den im Koalitionsvertrag angekündigten „Pakt für die Gesundheits- und Pflegeberufe“. Auch auf das Landeskrankenhausgesetz von 2021 müssten für eine bedarfsgerechte Klinikplanung nun „aber zügig weitere Schritte folgen“. Statt nur an Betten könne die sich auch an Leistung und Qualität orientieren – wie in Nordrhein-Westfalen. Dort hat die AOK Nordwest mit 2,3 Millionen Menschen den größten Teil ihrer Versicherten. In Schleswig-Holstein sind es 600 000.