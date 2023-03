Schleswig-Holsteinischer Landtag beschließt Haushalt 2023

Der THW Kiel kann für das Viertelfinale in der Handball-Champions-League planen. Am Mittwochabend besiegten die Zebras auswärts Dinamo Bukarest mit 41:28 (19:11) und verschafften sich so mit viel Spiellaune eine komfortable Ausgangsposition für das Rückspiel am nächsten Mittwoch in Kiel.