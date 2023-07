So hat Schleswig-Holstein Abschied von Heide Simonis genommen

Kiel. Mit einer bewegenden Trauerfeier hat Schleswig-Holstein von der ehemaligen Ministerpräsidentin Heide Simonis Abschied genommen. Hunderte Gäste waren am Freitag in die Petruskirche in Kiel-Wik gekommen, um der Sozialdemokratin die letzte Ehre zu erweisen. Als Vertreter der Bundesregierung nahm Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) teil. Die Beisetzung fand im Anschluss im engsten Familienkreis statt.

Bereits vor Beginn der Trauerfeier nutzten etliche Trauergäste die Gelegenheit für einen letzten Gruß an Heide Simonis. Sie legten einzelne Blumen vor dem mit weißen Rosen geschmückten Sarg aus hellem Holz im Altarraum nieder. Daneben war ein großes Porträt von Schleswig-Holsteins Ehrenbürgerin platziert. „Ihre Stimme und ihre Art fehlen nun“, sagte Pastor Gunnar Engel während des Gottesdienstes.

Trauerfeier für Heide Simonis in Kiel: 300 geladene Gäste in der Wiker Petruskirche

Schleswig-Holsteins Ehrenbürgerin Heide Simonis war am 12. Juli im Alter von 80 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben. Sie litt an Parkinson. Rund 500 Menschen kamen am Freitag zu der Trauerfeier, darunter 300 geladene Gäste. Die übrigen Plätze waren für die Öffentlichkeit bestimmt. Viele Bürger machten davon Gebrauch.

Neben Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) nahmen zahlreiche weitere Vertreter der Landesregierung sowie Landtagspräsidentin Kristina Herbst (CDU) teil. Vor allem aber verabschiedeten sich politische Weggefährten aus der SPD von Heide Simonis, etwa Ralf Stegner, Torsten Albig, Klaus Buß und die Landesvorsitzende Serpil Midyatli. Auch die SPD-Bundesvorsitzende Saskia Esken war nach Kiel gekommen.

Oberbürgermeister Ulf Kämpfer und Stadtrat Gerwin Stöcken (beide SPD) sowie Stadtpräsidentin Bettina Aust (Grüne) fanden sich ebenfalls unter den Gästen. Der ehemalige Ministerpräsident Björn Engholm (83), dem Simonis 1993 im Amt nachfolgte, würdigte seine Vorgängerin in einem Redebeitrag. „Wir haben gestritten, verworfen und entschieden – immer in unverbrüchlicher Solidarität“, so Engholm. Er hatte Simonis 1988 als Finanzministerin in sein Kabinett geholt.

Sie sei ihrer Lebensaufgabe stets mit großer Freude und Pflichtbewusstsein nachgegangen. Serpil Midyatli, die ebenfalls in der Petruskirche sprach, berichtete sichtlich berührt, wie beeindruckt sie von „der Wortgewalt, der Klugheit und der Empathie“ von Heide Simonis gewesen sei. „Das hat meine politische Karriere geprägt.“

Daniel Günther: Simonis war „Wegbereiterin für viele Frauen“

Ministerpräsident Daniel Günther sprach ihre Rolle als erste Frau an der Spitze einer deutschen Landesregierung an, die sie zwölf Jahre bis 2005 bekleidete. Heide Simonis sei eine „Vorreiterin und Wegbereiterin für so viele Frauen in Deutschland“ gewesen. „Heute sind wir gesellschaftspolitisch weiter, weil Frauen wie Heide Simonis das erkämpft haben“, so Günther.

„Sie war eine menschliche Politikerin oder ein politischer Mensch“, so Pastor Engel. „Man wusste, woran man war, wenn man mit ihr sprach. Das haben die Menschen an ihr geschätzt.“ Ehemann Udo und ihre Schwestern Dodo und Barbara beerdigten Heide Simonis am Freitagmittag auf dem Kieler Südfriedhof.

