Ex-Ministerpräsidentin Heide Simonis ist tot

Kiel. Schleswig-Holsteins ehemalige Ministerpräsidentin Heide Simonis ist tot. Die SPD-Politikerin starb am Mittwochvormittag im Alter von 80 Jahren in ihrer Wohnung. Dies bestätigte die SPD-Landesvorsitzende Serpil Midyatli. Simonis war bereits seit einigen Jahren an Parkinson erkrankt.

Simonis startete ihre damals beispiellose Karriere 1972 im Kieler Rathaus. Der Weg der Diplom-Volkswirtin führte über den Bundestag (1976 bis 1988) zunächst an die Spitze des Finanzministeriums in Kiel. Im Mai 1993 wurde die SPD-Politikerin dann zur Regierungschefin in Schleswig-Holstein gewählt und damit zur ersten Ministerpräsidentin in Deutschland. Heide Simonis regierte das Land bis 2005 und damit länger als jeder Mann vor und bisher auch nach ihr.

In Erinnerung bleibt aber auch Simonis’ geplante Wiederwahl im Landtag 2005, die spektakulär scheiterte. Sie erhielt in vier Wahlgängen nicht die nötige Mehrheit – damit war ihre politische Karriere von einem Tag auf den anderen beendet. Sie selbst sprach vom „Heide-Mord“ und einem Krimi, der bis heute nicht gelöst ist.

Simonis wurde 2014 als erste Frau mit der Ehrenbürgerwürde des Landes ausgezeichnet. Im selben Jahr machte sie ihre Parkinson-Erkrankung öffentlich. Da hatte sie schon zwei Jahre lang die Diagnose. Ihren 80. Geburtstag feierte sie erst vor Kurzem.

Ministerpräsident Daniel Günther kondolierte Simonis’ Angehörigen: „Ich trauere um eine große Politikerin und um eine leidenschaftliche Schleswig-Holsteinerin“, so Günther. Simonis habe mit ihrer Persönlichkeit, ihrem Engagement, ihrer Menschlichkeit und ihrer Geradlinigkeit Schleswig-Holstein noch liebenswerter gemacht. Er habe sie sehr geschätzt und respektiert.

