﻿Schleswig-Holsteins FDP setzt trotz Krisen weiter auf Kaufkraft

Die FDP Schleswig-Holstein demonstriert Selbstbewusstsein. In einem Leitantrag, über den an diesem Sonnabend ein Landesparteitag debattiert, steht ein Wort im Mittelpunkt: Stärke.

Neumünster. Schleswig-Holsteins FDP demonstriert Stärke, auch wenn die Anzahl ihrer Mandate im Landtag zuletzt auf fünf Abgeordnete geschrumpft war und die Regierungsbeteiligung verloren ging. An diesem Sonnabend kommen rund 200 Delegierte in Neumünster zu einem Landesparteitag zusammen. Wenige Wochen vor der Kommunalwahl am 14. Mai will man in den Holstenhallen Leitlinien der nächsten Monate und Jahre beschließen. 

„Wir werden auf unserem Parteitag unser Profil weiter schärfen und die Unterschiede zu den anderen politischen Kräften im Land deutlich machen“, sagte Landeschef Oliver Kumbartzky vorab. „Wir stehen gerade in schwierigen Zeiten für ein gesellschaftliches Klima der Zuversicht. Das belegen die Anträge, mit denen wir uns befassen.“

Der 15-seitige Leitantrag trägt den Titel „Wie die Menschen, so das Land: Stark“. Unter anderem geht es darin um eine Stärkung der Kaufkraft: Die Nord-FDP strebt eine zehnprozentige Senkung der Elternbeiträge in Kindergärten und Krippen an, damit der Kita-Besuch bis spätestens 2032 kostenlos ist. Darüber hinaus fordert sie eine landesweite Abschaffung von Straßenausbaubeiträgen. Die Grunderwerbsteuer sei zu senken, und auf die Hundesteuer sollten die Kommunen komplett verzichten. Auszubildende, Berufsschüler und -schülerinnen sollten kostenlose Tickets für Busse und Bahnen erhalten.

Weitere Anträge befassen sich mit der CO2-Speicherung unter der deutschen Nordsee sowie mit nötigen Konsequenzen aus dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine: Unter dem Titel „Zeitenwende: Das Land, das wir sein wollen“ geht es unter anderem um Energiepolitik. Als Ehrengast wird Bundes-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai erwartet.