﻿Schleswig-Holsteins Fischer wollen ihre Kutter nicht abwracken

Kiel. Kurz vor Ende des jüngsten Abwrackprogramms für Fischkutter in der Ostsee stellt sich die Prämie als Misserfolg heraus. Zumindest in Schleswig-Holstein sind gerade einmal zwei Anträge aus der rund 150 Fahrzeuge umfassenden Fangflotte gestellt worden. Das teilte das zuständige Landesamt auf KN-Nachfrage mit. Das Programm sei nicht lukrativ, bemängeln Fischer. Auf eine verbesserte Anschlussförderung müssen sie verzichten, obwohl die möglich wäre.

Noch bis Montag werden Anträge für Mittel des Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) angenommen. Die Abwrackprämie war 2020 beschlossen worden, um die unter Druck geratenen Fischer zu unterstützen und die Flotte zu verkleinern. So sollen sich die Bestände von Dorsch und Hering langfristig erholen können. Deren Fangquoten sind in den vergangenen Jahren um 95 und 97 Prozent gekürzt worden. Auf Dorsch herrscht seit Jahresbeginn ein Fangverbot.

Abwrackprämien von 1,7 Millionen Euro nach Schleswig-Holstein geflossen

Bei einem früheren Abwrackprogramm hatten 2017 nur sechs Fischer zugegriffen. Das geht aus Zahlen des Landesamts für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) in Flintbek hervor. Für die insgesamt acht endgültigen Stilllegungen von Kuttern sind seitdem rund 1,7 Millionen Euro an die Fischer gezahlt worden. Pro Fahrzeug waren in der jüngsten Förderung je nach Größe zwischen 50 000 und 850 000 Euro drin.

Das geringe Interesse trotz hoch anmutender Summen erklärt Benjamin Schmöde, stellvertretender Vorsitzender des Landesfischereiverbands. „Es lohnt sich nicht“, sagt er.„Wer sich für die Abwrackprämie entscheidet, muss alle Förderungen der vergangenen fünf Jahre zurückzahlen.“ Das betrifft etwa Ausgleichszahlungen für befristete Stilllegungen. Die sind viel beliebter unter Schleswig-Holsteins Fischern.

Seit 2016 haben sie 228-mal vorübergehend auf den Fang von Dorsch verzichtet und dafür insgesamt gut drei Millionen Euro erhalten. Zwischen 2018 und 2020 wurde für die Abstinenz auf Hering in 29 Fällen eine Summe von knapp 700 000 Euro gezahlt. Für zeitweilige Stilllegungen in der Corona-Pandemie im Jahr 2020 gingen Zahlungen in Höhe von gut einer Million Euro an 124 Fischer.

Frühere Fischereiförderungen werden mit Abwrackprämie verrechnet

„Ich halte es für falsch, dass bereits gezahlte Förderungen auf die Prämien angerechnet werden. Das ist ein Webfehler im Hilfsprogramm“, sagt der schleswig-holsteinische EU-Abgeordnete Niclas Herbst (CDU), einziges deutsches Vollmitglied im Brüsseler Fischereiausschuss. „Der neue Europäische Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds EMFAF lässt den Mitgliedstaaten die Möglichkeit, künftig nicht mehr zu verrechnen. Deutschland muss sich nur dazu durchringen.“

Doch das steht infrage. Laut Kieler Landwirtschaftsministerium habe der Runde Tisch zur Zukunft der Ostseefischerei unter Leitung des Bundesagrarministeriums beschlossen, dass eine Leitbildkommission bis Mitte 2023 ein Konzept entwickeln soll. „Ob zur Umsetzung dieser Langfristperspektive eine weitere geförderte Flottenanpassung notwendig werden sollte, ist aktuell noch nicht absehbar“, so eine Sprecherin.