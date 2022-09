﻿Schleswig-Holsteins Grüne wählen ein neues Führungsduo

Kiel. Die Grünen wollen an diesem Wochenende auf einem Landesparteitag in den Holstenhallen Neumünster einen neuen Landesvorstand wählen. Erwartet werden etwa 130 Delegierte, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat abgesagt. Das bisherige Spitzentandem, Steffen Regis und Ann-Kathrin Tranziska, hatte den Landesverband seit 2017 geführt und tritt nicht wieder an. Drei potenzielle Nachfolger stehen in den Startlöchern.

Eine der beiden Führungspositionen reservieren die feministischen Grünen nur für Frauen. Einzige Bewerberin ist bisher die ehemalige Kieler Landtagsabgeordnete und Umwelt-Staatssekretärin Anke Erdmann (Jahrgang 1972). „Gerade in Regierungszeiten müssen wir debattenstark bleiben, auch wenn es kontrovers wird“, schrieb sie der Basis in ihrer Bewerbung. Das hat Gründe.

Kampfabstimmung für den zweiten Führungsposten

Noch im Februar hatten sich die Nord-Grünen mehrheitlich gegen ein LNG-Terminal in Brunsbüttel ausgesprochen und damit ihre grünen Landesminister zur Räson gerufen. Flüssiggas (LNG) sei nicht nur als fossiler Energieträger abzulehnen – ein Großteil werde durch hochproblematisches Fracking gewonnen, bei dem Chemikalien ins Gestein gepresst werden, um Risse zu erzeugen. Als Putin die Ukraine überfiel und die russischen Gaslieferungen zu versiegen drohten, setzten sich Minister und Landtagsfraktion über den Beschluss hinweg; der grüne Bundes-Wirtschaftsminister Habeck ebnete persönlich den Weg dafür, dass an der Westküste ein schwimmendes LNG-Terminal festmachen kann.

Für den zweiten, auch für Männer offenen Chefposten gibt es zwei Bewerber. Erdmann selbst schlägt als Tandempartnerin Katharina Bartsch (Jahrgang 1981) aus Wentorf bei Hamburg vor. Diese ist wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Möllner Bundestagsabgeordneten Konstantin von Notz. Aussuchen kann sich Erdmann die Personalie allerdings nicht. Herausforderer ist Gazi Freitag (Jahrgang 1980), Kreisgeschäftsführer der Grünen in Kiel. Ihm werden an der Basis ähnlich große Chancen eingeräumt.

Schleswig-Holstein Grüne befinden sich im Aufwind. Binnen fünf Jahren hat sich die Anzahl der Mitglieder von 2500 auf gut 5600 mehr als verdoppelt. 45 Prozent der Mitglieder sind Frauen. Bei der Landtagswahl im Mai 2022 holten die Grünen 18,3 Prozent, die Fraktion wuchs von zehn auf 14 Abgeordnete, und statt zwei führt die Partei künftig drei Ministerien.

Nach Angaben von Landeschefin Tranziska definiert man sich mittlerweile als Volkspartei. „Klingt altmodisch, aber offenbar sprechen wir einen großen Teil der Bevölkerung an.“ Co-Parteichef Regis sagte, dass die Grünen die gesamte Themenpalette abdeckten. „Wir haben es in Schleswig-Holstein geschafft, die führende Kraft der linken Mitte zu werden und die SPD abzulösen.“

Zur zweitägigen Veranstaltung werden 130 Delegierte erwartet. Auf der Tagesordnung stehen neben einem Leitantrag zur Klima- und Energiepolitik auch Debatten zum 9-Euro-Ticket, zur Fußballweltmeisterschaft in Katar ("Nicht so und nicht mit uns", stellt die Grüne Jugend fest) – und zu veganer Verpflegung im Landesverband.