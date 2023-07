﻿Besser lesen, schreiben, rechnen: Priens Strategie für Grundschulen in SH

Kiel. Nach dem schlechten Abschneiden in Bildungsstudien will Schleswig-Holstein gezielt dafür sorgen, dass Kinder in der Grundschule besser lesen, schreiben und rechnen lernen. Bildungsministerin Karin Prien (CDU) stellte am Mittwoch ihre Strategie vor, um die „basalen Kompetenzen“ von Kindern zu stärken. Dazu gehörten nicht nur Können in Deutsch oder Mathematik, sondern auch sozial-emotionale Fähigkeiten, die gutes Lernen in einer Gruppe ermöglichen.

„Die Ergebnisse des IQB-Bildungstrends und der Iglu-Studie haben gezeigt, dass sich die Kompetenzen unserer Schülerinnen und Schüler besorgniserregend entwickeln“, so Prien. Immer mehr Viertklässler erreichten nicht mehr die Mindeststandards. In Rechtschreibung betreffe das etwa 30 Prozent der Kinder. „Unser politisches Ziel ist es, diesen Abwärtstrend zu stoppen und eine Trendwende zu schaffen.“

Ministerin Prien will zwei Unterrichtstunden mehr für Erst- und Zweitklässler

In dreizehn Handlungsfeldern will die Ministerin ansetzen. So sollen Grundschüler mehr Deutsch- und Mathematikstunden erhalten. Das Land hatte die Unterrichtsversorgung bereits um zwei Stunden erhöht, die die Schulen nun für den Deutsch- und Matheunterricht nutzen sollen. „Wir wollen in dieser Legislatur zwei weitere Stunden in die ersten und zweiten Klassen hineingeben.“ Pro zusätzlicher Stunde würden rund 40 zusätzliche Lehrkräfte benötigt. „Angesichts der Haushaltslage werden wir uns auf Schulen in besonders herausfordernden Lagen konzentrieren müssen.“

Alle Kinder sollten mehr Zeit mit Lesen verbringen. Im Durchschnitt lesen deutsche Viertklässler 141 Minuten pro Woche – 64 Minuten weniger als in anderen Ländern. Prien fordert die Grundschulen auf, sich diesem Niveau anzupassen.

Schleswig-Holstein hat verbindlichen Grundwortschatz für Grundschüler herausgegeben

Zudem startet an 30 Schulen ein Programm namens „Leseband“ mit der Auridis-Stiftung. Hier sollen Kinder fachübergreifend einmal täglich 20 Minuten mit gezielten Techniken das Lesen trainieren – auch auf Geschwindigkeit. „Wer nur mit Mühe liest, liest nicht gerne“, so Prien. Wenn Kinder nicht flüssig lesen könnten, falle es ihnen auch schwerer, die Inhalte von Texten aufzunehmen. Das wirke sich auf alle Fächer aus. Mit der neuen App „Buddy Bo“ können Kinder auch selbstständig lesen üben.

Die Handreichung „Ebbe, Krabbe, Flut und Seepferdchen“ soll den Lehrkräften eine einheitliche Linie vorgeben, welchen Grundwortschatz die Kinder beherrschen müssen und welche Rechtschreibstrategien sie dafür brauchen. Die rund 800 Wörter umfassende Sammlung soll ab dem Schuljahr 2024/25 verbindlich sein.

Grundsätzlich will Prien die datengestützte Schulentwicklung vorantreiben. Die Schulen sollen die Ergebnisse von Lernstandserhebungen auf digitalen Datenblättern sammeln.

Außerdem will Prien eine feste „Mathezeit“ etablieren. Alle zwei Wochen sollen die Kinder freitags über die Lernplattform Itslearning neue Rechenaufgaben digital lösen können. Die ersten vierten Klassen sollen damit nach den Ferien in einer Pilotphase starten.

Um schon beim Übergang von Kita in Grundschulen früh anzusetzen, planen Bildungs- und Sozialministerium im Herbst eine Fachkonferenz.

KN