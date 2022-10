﻿Innenministerin zur Wohnungsnot: Wir können auch reduzierter bauen

Wird Holstein Kiel im Nachwuchs abgehängt? NLZ-Boss Peitz widerspricht

Kampf um den Klassenerhalt bei der U23 (Regionalliga Nord), Kampf um den Klassenerhalt bei der U19 (A-Junioren Bundesliga) und nur Tabellenmittelmaß bei der in die Regionalliga abgestiegenen U17: Der Nachwuchs von Holstein Kiel steckt in einer Ergebnis-Krise. NLZ-Leiter Dominic Peitz sieht darin aber keinen Grund, in Panik zu verfallen.