﻿E-Autos: Schleswig-Holsteins Kfz-Branche vor dem Umbruch

Kiel. Elektroautos und die Digitalisierung verändern die Automobilwirtschaft im Norden: Schleswig-Holsteins Werkstätten und Händler sowie deren Kunden müssen sich auf einen tiefgreifenden Umbruch der Branchenstruktur einstellen. Klar ist bereits: Die Zahl der Betriebe und Beschäftigten wird sinken.

So wird etwa die Verbreitung von E-Autos den Kfz-Werkstätten zu schaffen machen. Für solche Fahrzeuge ist viel weniger Service nötig als für herkömmliche Verbrenner. „Bei Elektroautos entsteht ein deutlich geringerer Wartungsaufwand“, bestätigt Jan-Nikolas Sontag, Geschäftsführer im Verband des Kfz-Gewerbes Schleswig-Holstein.

Service bei E-Autos: „Wir rechnen mit 25 bis 35 Prozent weniger Umsatz“

So falle der Ölwechsel komplett weg. Zudem seien kaum noch bewegliche Verschleißteile für den Antrieb nötig. Überdies verringere sich die Arbeit für die Werkstätten. „Wir rechnen mit 25 bis 35 Prozent weniger Umsatz pro Auto“, sagt Sontag. Auf lange Sicht breche damit eine wichtige Säule für die gut 1000 Mitgliedsbetriebe in Schleswig-Holstein ein.

Der Gesamtumsatz des Gewerbes betrug zuletzt 6,6 Milliarden Euro – eine Milliarde davon entfiel auf den Service, also rund ein Sechstel. „Das klingt erst einmal wenig, ist aber substanziell für viele Betriebe. Im Service steckt der Ertrag“, so der Verbandsgeschäftsführer. Es handle sich eben um „ein qualitativ hochwertiges Sechstel“.

Allerdings beträgt der Anteil von E-Autos noch nicht einmal drei Prozent an den gut 1,7 Millionen in Schleswig-Holstein zugelassenen Fahrzeugen. Bis 2035 ist es auch noch möglich, neue Wagen mit Benzin- und Dieselantrieb zuzulassen. Diese Fahrzeuge müssen über ihren Lebenszyklus gewartet werden. „Die Branche wird kleiner, davon müssen wir ausgehen. Aber in den nächsten zwölf Jahren nicht dramatisch“, sagt Sontag.

Wie es danach weitergehe, lasse sich nicht prognostizieren. „Dazu gibt es noch zu viele Unbekannte.“ Laut Friedhelm Ahrens von der IG Metall Bezirk Küste geht der Personalbedarf in der Branche bis 2030 um 18 Prozent zurück. Bis 2040 sind es 28 Prozent. Ahrens stützt sich damit auf die Studie „Beschäftigungseffekte im Kfz-Gewerbe 2030/2040“ des Instituts für Automobilwirtschaft, die sich auf ganz Deutschland bezieht.

Kfz-Branche in Schleswig-Holstein mit 15900 Beschäftigten

Wie sich das auf Schleswig-Holstein herunterbrechen lässt, werde gerade geprüft, so Ahrens. Direkt auf die 15 900 Mitarbeiter in den Verbandsbetrieben gerechnet, wäre in den kommenden sieben Jahren ein Rückgang auf gut 13 000 Beschäftigte zu erwarten. Bis 2040 wären es nur noch rund 11 500. „In der Masse ist aber der administrative Bereich betroffen, weniger die Werkstattabteilungen“, so Ahrens.

Der Grund: Arbeitsabläufe werden durch die Digitalisierung immer weiter gestrafft. „Außerdem stellen die Autohersteller ihren Verkauf zunehmend auf das Agenturmodell um“, so Ahrens. Das bedeute, dass Neuwagen vor Ort im Autohaus nur noch präsentiert und den Interessenten erklärt werden. Verkauft werden sie Ahrens zufolge später online direkt vom Produzenten. Der Händler erhält nur noch eine Provision – Einfluss auf den Preis hat er kaum noch.

