﻿Schleswig-Holsteins Polizei droht Personalnot

Die Gewerkschaft der Polizei warnt: Die Ausfallquote unter Polizeianwärtern in Schleswig-Holstein ist in die Höhe geschossen. Jeder fünfte Anwärter trat den regulären Dienst gar nicht erst an.

Kiel. Die Polizei in Schleswig-Holstein droht in Personalnot zu geraten. Davor warnt zumindest die Gewerkschaft der Polizei (GdP). Ihr zufolge hapert es besonders beim Nachwuchs: Jüngsten Zahlen zufolge stieg die Ausfallquote in der Ausbildung zuletzt stark an. Gut ein Fünftel der Polizeianwärter trat den regulären Dienst demnach gar nicht erst an. Aber auch andere Beschäftigte verlassen die Landespolizei offenbar zunehmend.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Ausbildung der Polizei sei anspruchsvoll, deshalb habe es schon immer Frauen und Männer gegeben, die die Leistungen nicht erfüllt haben, so GdP-Landesvorsitzender Torsten Jäger. „Aber es ist spürbarer als bisher, dass junge Menschen während oder am Ende der Ausbildung feststellen, dass die Arbeit bei der Polizei doch nichts für sie ist“, sagt er. Das sei auch in anderen Branchen so. „Die Gesellschaft hat sich verändert.“

GdP: Zu wenig Personal in Schleswig-Holsteins Polizei

Die Ausfallquote habe sich zuletzt jedoch auf 22 Prozent in etwa verdoppelt. Das entspreche rund 80 Nachwuchskräften, die später im mittleren und gehobenen Dienst fehlten. „Das ist eine schwierige Situation, denn wir haben ohnehin zu wenig Personal in der Landespolizei“, so Jäger. Hinzu kommt laut GdP, dass die Bewerberzahlen ebenfalls sinken. „Es gelingt nur knapp, die vorhandenen Ausbildungsplätze zu besetzen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zum jüngsten Einstellungstermin im August fehlten an der Fachhochschule der Verwaltung in Altenholz für die bisher als gehobener Dienst bekannte Laufbahngruppe 2.1 sogar acht Studierende. „Der Wettkampf um geeigneten Nachwuchs in öffentlichen Dienstbereichen und der freien Wirtschaft ist voll entbrannt“, warnt Torsten Jäger. „Zu den Einstellungsterminen 1. Februar und 1. August wird es kritisch, aus den Bewerberzahlen genug Anwärter zu bekommen.“

Lesen Sie auch

Als Faustregel gelte, dass von zehn Bewerbern nur einer geeignet sei. Laut Kieler Innenministerium sank die Zahl der Bewerbungen von 2021 auf 2022 von 3288 auf 3009. Eingestellt wurden jeweils 425 Frauen und Männer. Dem Ministerium zufolge lag die Ausfallquote zuletzt bei knapp unter 20 Prozent. „Wir müssen uns dringend gemeinsam um dieses Problem kümmern, sonst laufen wir in ein Defizit, unter dem dann die Kolleginnen und Kollegen im Dienst leiden“, so Torsten Jäger. Die müssten dann mehr Arbeit schultern.

Polizei verliert IT-Fachleute

Bereits im Dezember hatte die Landesregierung 164 zusätzliche Stellen für die Landespolizei beschlossen. Vor dem Hintergrund der Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt ist es hingegen fraglich, ob die überhaupt besetzt werden können. Schon jetzt gebe es in bestimmten Bereichen ein „erhebliches Personalproblem“, so Jäger. Das sei bei den Tarifbeschäftigten der Fall, die die Beamten unterstützen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Für Polizeiarbeit in Zeiten der Digitalisierung sei etwa qualifiziertes Personal in der Informationstechnologie nötig. Dort komme es aber immer wieder zu Kündigungen, weil die Beschäftigten bei anderen Arbeitgebern besser bezahlt werden. „Es wäre widersinnig, einerseits um neues Personal zu werben, andererseits aber gut eingearbeitete Fachkräfte an andere zu verlieren“, warnte die GdP bereits im Dezember.

Besoldung für Polizisten angehoben

Um die Polizei attraktiv zu halten, müsse etwa über flexible Arbeitszeitmodelle nachgedacht werden. Ein weiterer Vorschlag sei die Reduzierung der Wochenarbeitszeit von 41 Stunden. Auch die moderne Ausstattung mit Technik und Gebäuden sei ein wichtiger Faktor.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Innenministerium weist darauf hin, dass fortlaufend an der Attraktivität des Polizeiberufs gearbeitet werde. So sei unter anderem die Besoldung in der vergangenen Legislaturperiode angehoben worden. In der Ausbildung werde nun mit dem Institut für IT-Sicherheit der Uni Lübeck zusammengearbeitet.