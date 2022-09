﻿Schleswig-Holsteins Polizei wartet auf fälschungssicheren Dienstausweis

Schleswig-Holsteins Polizeibeamtinnen und -beamte haben Ausweise, die Kriminelle auf einfachste Weise fälschen können. Das räumt auch das CDU-geführte Innenministerium ein. Ein Nachfolgemodell in Form einer Art Scheckkarte wie in anderen Ländern sei in Vorbereitung. Jetzt macht die SPD Druck.

