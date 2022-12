Der Gesundheitszustand des Waldes in Schleswig-Holstein hat sich trotz mehrerer trockener Jahre und Sturmschäden nicht weiter verschlechtert. Dies ergibt sich aus dem Waldzustandsbericht 2022, den Forstminister Werner Schwarz (CDU) am Montag in Kiel vorstellte.

