Schluss, Aus, Vorbei: Fabian Reese verlässt Holstein Kiel, Bäcker in Laboe schließt

Es ist nichts mehr dran zu rütteln: Fabian Reese verlässt Holstein Kiel, eine Bäckerei in Laboe schließt, und das Kieler Brötchen wird in den Auslagen immer rarer. Diese und weitere Themen finden Sie in der „Post aus dem Newsroom“.

bis zuletzt hielten sich die Gerüchte, dass Fabian Reese Holstein Kiel schon im Winter verlässt. Doch Winter ist jetzt vom Tisch. Der Linksaußen bleibt den Störchen noch die komplette Rückrunde erhalten. Danach steht Reese bei Hertha BSC unter Vertrag. Durch den Wechsel zur neuen Saison bekommt Holstein Kiel allerdings keine Ablöse.

Schluss, Aus, Vorbei. Was beim Fußball gilt, trifft auch auf so manche Bäckerei in Schleswig-Holstein zu. In den vergangenen Wochen und Monaten haben wir mehrfach über Schließungen berichtet: Rebehn in Ascheffel, Wagner in Kaltenkirchen, Café Vagt - nur um ein paar Beispiele zu nennen. Nun kommt ein weiterer Betrieb hinzu. Nadine Schättler hat Wolfgang Gerdts (71) an seinem letzten Arbeitstag in der Backstube in Laboe besucht.

Und da sind wir schon beim nächsten Thema. Was in unserer Region ebenfalls immer rarer wird, ist die Kieler Semmel. Eine spezielle Delikatesse mit Zimt-Note. Wo gibt es sie noch, und was macht sie so besonders? Wir lassen an dieser Stelle einmal unseren Leser Martin Hüdepohl und seine Familie zu Wort kommen. Sie haben sich auf die Suche gemacht.

Auch wenn es in Kiel zu Silvester keine Ausschreitungen wie in Berlin gab, reißt die Debatte hier nicht ab. Schleswig-Holsteins Integrationsministerin Aminata Touré (Grüne), die im Zusammenhang mit der Randale eine Integrationsdebatte ablehnt, muss sich nun der Kritik von FDP und SSW stellen. Ungeachtet dessen fordert Thomas Hinz, der die Feuerwehr Kiel leitet, ein härteres Durchgreifen der Justiz. Denn auch in der Landeshauptstadt nehmen Angriffe auf Feuerwehrleute und Rettungskräfte zu.

An der A7 bei Brokenlande tauchte dieser E-Erlkönig auf. © Quelle: Daniel Friederichs (Danfoto)

Erlkönige sind wahre Meister der Tarnung: Verzerrt bis zur Unkenntlichkeit, sollen keine Rückschlüsse auf Marke und Model möglich sein. Kommen Sie drauf, welcher Elektroauto-Prototyp an der A7 bei Brokenlande gesehen wurde? Hier können Sie Ihren Tipp auf KN-online abgeben.

