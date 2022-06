Schluss mit lustig // Kampf ums Umweltministerium

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

zack, aus, vorbei. Nach zehn Tagen mit Segelwettbewerben, Konzerten und Kleinkünstlern verabschiedete sich gestern Abend die Kieler Woche 2022 mit einem glänzenden Feuerwerk. Pyrotechnik und Drohnenshow wurden um 23 Uhr am Ostufer gestartet und konnten von der Kiellinie aus beobachtet werden. Die Höhepunkte des Sternenzaubers am Kieler Nachthimmel können Sie bei uns nochmals im Video verfolgen.

Vorher rockte noch die schwedische Band Mando Diao die knackevolle Reventlouwiese und ließ mit vielen Klassikern die (Indie-)Herzen höherschlagen.

Wer es etwas nachdenklicher mag, der war ein paar Meter weiter auf der Krusenkoppel richtig. Dort begeisterte der Liedermacher, Komponist, Schauspieler und Autor Konstantin Wecker sein Publikum - ein wahrlich krönender Abschluss der „gewaltig leise“-Reihe zur Kieler Woche 2022, fand unser Kritiker Thomas Richter.

Nach so viel Feierei können für viele die Ferien gar nicht schnell genug kommen. Aber Achtung, warnt mein Kollege Tilmann Post: Das Chaos an den Flughäfen ist jetzt schon ausgebrochen. Verschwundene Koffer und verpasste Flüge wegen stundenlangen Wartens vor der Sicherheitskontrolle sind nur zwei zentrale Ärgernisse. Was Experten raten, wenn der Flug ausfällt.

Noch gar nicht an Urlaub denken zurzeit CDU und Grüne. Heute Abend halten sie jeweils einen Parteitag ab, um den Koalitionsvertrag abzunicken und ihre künftigen Ministerinnen und Minister zu bestimmen - übrigens in Steinwurfweite voneinander jeweils in Neumünster. Bei den Grünen scheint sich dabei eine Kampfabstimmung abzuzeichnen: Philipp Schmagold will Tobias Goldschmidt das künftige Umweltministerium streitig machen. Ob er Chancen hat?

