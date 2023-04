﻿CDU stellt Bedingungen für Nationalpark Ostsee

Die schwarz-grüne Regierungskoalition in Schleswig-Holstein will bis 2024 prüfen, ob sie einen Nationalpark Ostsee ausweist. Der grüne Umweltminister hat seine Parkpläne vorgestellt. Die CDU stellt Bedingungen.

Kiel. Die CDU knüpft ihre Zustimmung zu einem Nationalpark Ostsee an zwei Bedingungen. Der Nationalpark müsse erstens den Schutz der Ostsee verbessern und zweitens von den Menschen entlang der Küste mitgetragen werden, erläuterte die Umweltpolitikerin Cornelia Schmachtenberg im Gespräch mit unserer Redaktion. Die 32-jährige Agrarwissenschaftlerin gehört seit 2022 dem Landtag an und ist umweltpolitische Sprecherin der Unionsfraktion.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Frau Schmachtenberg, der Umweltminister hat seine Pläne für einen Nationalpark Ostsee vorgestellt. Wie steht die CDU dazu?

Cornelia Schmachtenberg: Die CDU wird den Konsultationsprozess zum Nationalpark konstruktiv begleiten. Wir haben schließlich im Koalitionsvertrag festgelegt, dass wir bis zur Mitte der Legislaturperiode, also 2024, prüfen wollen, ob wir einen Nationalpark einrichten wollen oder nicht. Uns ist wichtig, dass alle Betroffenen gehört werden, insbesondere Fischer, Angler, Landwirte, alle Wassersportler, Touristiker und die Kommunen an der Ostsee.

Am Ende könnten die Park-Pläne scheitern?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ja. Natürlich kann am Ende herauskommen, dass die Zeit noch nicht reif ist für einen Nationalpark Ostsee.

In einem Nationalpark müsste man langfristig mehr als die Hälfte der Fläche als Kernzone ausweisen, also der Natur überlassen. Das kann nur mit Nutzungsbeschränkungen und Verboten gelingen.

Das ist so. Die Bedingung eines Nationalparks ist, dass es auch Nutzungsbeschränkungen gibt.

Die Fischer fürchten um ihre Existenz.

Ich habe absolutes Verständnis für die Fischer. Sie haben es ohnehin sehr schwer, etwa durch Fangquoten und andere Auflagen. Klar ist, dass die Fischerei zu Schleswig-Holstein gehört. Deshalb ist es wichtig, dass sich Fischer und auch Angler in den Konsultationsprozess einbringen.

Die Bauern sind ebenfalls besorgt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ich weiß. Nach den Plänen soll das maritime Schutzgebiet aber fast überall vor der Küste enden, also nur in wenigen Bereichen Landflächen einschließen, die bereits jetzt unter Naturschutz stehen. Trotzdem ist mir wichtig, dass die Landwirtschaft in dem Prozess mit angehört wird.

Und was ist mit Auen und Flüssen, die viele Nährstoffe aus der Landwirtschaft in die Ostsee spülen?

Die aktuelle Nährstoffbelastung in der Ostsee und die damit verbundene Eutrophierung ist ein Problem. Da arbeiten wir an anderer Stelle bereits dran. Dasselbe gilt für die vielen Munitions-Altlasten auf dem Grund der Ostsee. Diese Probleme müssen gelöst werden. Dafür braucht es allerdings keinen Nationalpark.

Kritik kommt auch von Wassersportlern.

Schleswig-Holstein ist ein Land des Wassersports. Ich kann mir daher für das Segeln, Surfen und Kiten keine großflächigen Beschränkungen vorstellen.

Was ist mit Jet-Skis und Speedbooten?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die verschiedenen Wassersportarten muss man sicherlich unterscheiden. Aber auch für diese Wassersportarten gilt, dass es in einem Nationalpark zumindest in den Kernzonen Einschränkungen geben würde. Vielleicht nicht von Beginn an. Aber im Laufe der Zeit. Die Idee eines Nationalparks ist ja, dass schrittweise größere Bereiche der Natur überlassen werden. Daher ist es ja so wichtig, solche weitreichende Entscheidung umfassend zu diskutieren.

Was heißt das für den Tourismus, für die Strandurlauber?

Einschränkungen an Stränden sind nicht ausgeschlossen. Aber Baden wäre in einem Nationalpark wohl generell möglich.

Das letzte Wort über einen Nationalpark hat die Regierungskoalition. Wann würde die CDU aus dem Projekt aussteigen?

Wir werden erstens keinen Nationalpark mittragen, der die Ostsee nicht besser schützt, also nur ein werbewirksames Label wäre. Und wir werden zweitens keinen Nationalpark mittragen, gegen den es entlang der Küste oder von wichtigen Interessengruppen massive Widerstände und Proteste gibt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Frau Schmachtenberg, beides zusammen geht nicht. Ein Nationalpark macht nur Sinn, wenn es Einschränkungen gibt. Was wiederum zu Protesten führt. Das bedeutet letztlich, dass die CDU gar keinen Nationalpark will?

Nein. Wir wollen es den Betroffenen überlassen, den Nationalpark zu gestalten. Wenn das aber nicht gelingt und die Fischerei oder die Urlaubsorte um ihre Existenz bangen müssen, dann kann sich die Koalition über diese Bedenken nicht hinwegsetzen. In diesem Fall müssen wir sehen, wie wir die Ostsee anders schützen können. Etwa durch eine schnellere Bergung der Kriegsmunition. Kurzum: Wir als CDU wollen einen Nationalpark nur mit den Menschen einrichten und nicht gegen sie.