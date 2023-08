Krankenkassen-Mitarbeiter aus SH gesteht Annahme von Millionen-Schmiergeld

Lübeck

25-jähriger Autofahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Bei einem Unfall in Lübeck-Kücknitz ist ein 25 Jahre alter Autofahrer am Montagabend lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann sei mit seinem Wagen vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Straße abgekommen, habe einen Baum touchiert und sei dann nahe an Bahngleise geschleudert worden, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag.