Neues Projekt an der THG

Zwei Tage in die Schule, drei Tage in den Betrieb: So sieht der Wochenunterricht beim Projekt „Produktives Lernen“ aus. Diese neue Lernform für die Jahrgänge 8 und 9 bietet die Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule in Preetz ab kommendem Schuljahr an. So soll es ablaufen.