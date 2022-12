Es hat kräftig geschneit im Norden: Am Donnerstagmorgen waren Häuser, Straßen und Natur von Schnee bedeckt. Die Winterdienste machten die Straßen schnell frei, Familien hatten Spaß beim Rodeln. Ob der Schnee auch in den kommenden Tagen bleibt?

Kiel. Aufwachen mit einem Blick auf weiße Straßen, Häuser und Natur konnten die Menschen am Donnerstag in Schleswig-Holstein. In der Nacht hatte es mehrere Zentimeter geschneit. Bereits zum zweiten Mal in diesem Winter lag in Schleswig-Holstein Schnee.