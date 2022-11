Die ersten Flocken sind gefallen: In vielen Teilen Schleswig-Holsteins hat es in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag geschneit. Auch am Sonntag werden weitere Schneeschauer erwartet. Die glatten Straßen führten zu zwei kleinen Unfällen in Kiel und dem Kreis Plön.

In der Nacht auf Sonntag und am frühen Sonntagmorgen schneite es in Kiel und anderen Teilen Schleswig-Holsteins, die Straßen waren zeitweise mit Schnee bedeckt – wie hier die Hofholzallee.

Schnee in Schleswig-Holstein: Weitere Schauer und Glätte, erste Unfälle

Kiel. Schleswig-Holstein ist in Weiß getaucht: In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag schneite es in Kiel und anderen Teilen Schleswig-Holsteins. Im Kreis Plön hat der Schnee bereits zu Einsätzen der Feuerwehr geführt: Mehrere Äste, die aufgrund der Schneelast auf Straßen ragten, wurden entfernt.

In Kiel und im Kreis Plön gab es nach Angaben der Polizeileitstelle zudem zwei kleine Unfälle, bei denen sich Autos aufgrund der Glätte wegdrehten. Es sei dabei aber zu keinen Schäden gekommen, so die Polizei. Insgesamt sei die Lage relativ entspannt.

Schnee in Schleswig-Holstein: DWD erwartet weitere Schneeschauer am Sonntag

Auch am Sonntag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) von der Ostsee her bis ins Binnenland gebietsweise weitere Schneeschauer. So wird zwischen einem Hoch über Skandinavien und einem Tief über der Ostsee weiter kalte feuchte Luft nach Schleswig-Holstein gelenkt.

Örtlich sind bis zu fünf Zentimeter Neuschnee möglich. Der DWD warnt vor Glättegefahr. In der Nacht zum Montag kann es zu weiteren leichten Schneeschauern kommen, die Temperaturen sinken auf bis zu -6 Grad Celsius.