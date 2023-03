﻿Einschätzung vom Wetterexperten: Wann kommt der Frühling in SH?

Einen richten Schneespaziergang konnte man in Kiel nicht machen am Mittwoch. In anderen Landesteile fielen mehr Flocken.

Kiel. Etliche Zentimeter Neuschnee konnten Mittwochfrüh in den Wetterstationen in Schleswig-Holstein gemessen werden. „Spitzenreiter war die Gemeinde Weddelbrook (Kreis Segeberg) mit fünf Zentimetern, gefolgt von Nettelsee (Kreis Plön) sowie Bordesholm und Osdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) mit jeweils drei Zentimetern“, erklärt Meteorologe Sebastian Wache von der Wetterwelt in Kiel. Die Landeshauptstadt selbst hat deutlich weniger Schnee abbekommen. Doch bleibt es bei dem Winterwetter? Und wann kommt der Frühling?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Eine Eintagsfliege war das nicht. In nächster Zeit muss immer wieder mit Schneefall gerechnet werden“, sagt Wache. Am Donnerstag gebe es zwar ein kurzes Zwischenhoch, am Freitag könnten aber schon die nächsten Flocken fallen – wenn auch eher im Süden des Landes.

Woher kommt der Schnee in SH?

Ungewöhnlich ist der Schneefall nach dem kalendarischen Frühlingsanfang am 1. März nicht: „Es gab immer wieder weiße Ostern. Außerdem ist der März tückisch“, so Wache. In der Übergangsphase von Winter zum Frühling kann es immer wieder zu solchen Wetterschwankungen kommen. „In Norwegen herrschen aktuell Temperaturen von bis zu 30 Grad minus, in Spanien hingegen schon bis zu 20 Grad plus. Wir sitzen hier zwischen den Stühlen“, beschreibt der Meteorologe weiter. Das Tiefdruckgebiet kommt aktuell aus Skandinavien nach Schleswig-Holstein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Frühling in Schleswig-Holstein noch nicht in Sicht

Wer auf frühlingshafte Temperaturen wartet, muss sich also noch eine ganze Weile gedulden. „Bis Ende März sehe ich bislang noch keine durchgreifende Erwärmung“, sagt der Meteorologe.

Ein mit Heizöl beladener Sattelzug war auf der Autobahn A1 zwischen den Anschlussstellen Bargteheide und Bad Oldesloe von der Straße abgekommen, der Fahrer blieb dabei unverletzt. © Quelle: Daniel Bockwoldt

Glätteunfälle: Schnee überraschte Autofahrer auf der A215 bei Blumenthal und auf der A7

Wache rät zur Vorsicht auf den Straßen, denn es kann bei Frostwerten weiter glatt werden. Bereits am Mittwochmorgen gab es zahlreiche Unfälle – allein drei davon auf der A 215 bei Blumenthal. In Neumünster gab es eine Massenkarambolage von sieben Fahrzeugen in der Altonaer Straße.

Bereits in der Nacht gab es auf der A 7 zwischen Großenaspe und Bad Bramstedt zwei schwerere Unfälle: Gegen 2.20 Uhr kam ein Auto in Fahrtrichtung Hamburg ins Rutschen und überschlug sich dann mehrfach im Graben neben der Fahrbahn. Dabei wurde die Beifahrerin leicht verletzt und kam ins Krankenhaus. Der Fahrer blieb unverletzt. Gegen 5 Uhr krachte es dann auf der Gegenfahrbahn. Ein Pkw fuhr gegen die Leitplanke. Dabei wurden sowohl der Fahrer als auch der Beifahrer schwer verletzt. Beide kamen in umliegende Krankenhäuser, Lebensgefahr bestand nicht.