﻿Schock im Orchester: Sollten Musiker an Rattengift sterben?

Kiel/Rendsburg.  Zwischen Proben und Premierenpläne platzt ein Drama, dessen Schockwelle das Schleswig-Holsteinische Landestheater mit voller Wucht überrollt: Ein 62-jähriger Musiker des hauseigenen Sinfonieorchesters soll seiner 93-jährigen Mutter sowie zwei Ensemble-Kollegen Rattengift verabreicht haben.

Der Mann ist seit 30 Jahren Ensemble-Mitglied und hatte zwischenzeitlich sogar eine herausgehobene Position im Orchester. Generalintendantin Ute Lemm spricht von einer „sehr großen Belastung“ für alle: „Künstlerische Arbeit lebt von Vertrauen – so etwas ist die größte Katastrophe, die passieren kann.“

Giftspuren im Blut der Mutter – und der Orchester-Kollegen

Samstag, 3. September, in einem Seniorenpflegeheim in Hannover. Der Musiker aus Flensburg besucht seine 93-jährige Mutter, die in der niedersächsischen Landeshauptstadt lebt. Das Verhältnis der beiden gilt als liebevoll. Doch nach dem Besuch des Sohnes muss die Seniorin in ein Krankenhaus eingeliefert werden: Sie hat innere Blutungen und überlebt nur knapp. Bei einer Blutuntersuchung wird das Toxin Brodifacoum nachgewiesen: Es belegt, dass die alte Dame Rattengift zu sich genommen hat.

Drei Tage später: Der Flensburger Berufsmusiker hat gerade ein Konzert in Itzehoe gespielt. Nach dem Auftritt reist die Gruppe im Bus zurück nach Flensburg. H. soll – wie so häufig – mit einer befreundeten Mitmusikerin und einem Mitmusiker zusammengesessen haben. Selbst gemachtes Essen wird herumgereicht, mutmaßlich auch ein Knoblauchdip von H. – wenig später werden seine beiden Freunde mit Vergiftungserscheinungen ins Krankenhaus gebracht. Auch bei ihnen werden Spuren von Brodifacoum nachgewiesen.

Keine Spur von Gift im Umfeld des Verdächtigen – trotzdem Mordanklage

Dank einer bundesweiten Vernetzung stoßen die Ermittler in Niedersachsen und Schleswig-Holstein schnell auf eine Verbindung zwischen den drei Giftopfern: Es ist der 62-Jährige aus Flensburg. Seine Mutter sowie seine Ensemblekollegen überleben den Anschlag und bleiben von Folgeschäden verschont. Das Problem für die Ermittler ist die Spurenlage. Weder der Knoblauchdip noch die Lebensmittel im Heim der Seniorin konnten gesichert werden. Die Essensreste und die Behälter waren bereits vernichtet. Auch bei den Durchsuchungen unter anderem in der Wohnung des Verdächtigen fanden die Fahnder keine Reste des Rattengifts. „Wir haben aber Erkenntnisse, dass der Tatverdächtige das Rattengift im Internet bestellt hat“, erklärt Kathrin Söfker, Sprecherin der ermittelnden Staatsanwaltschaft Hannover.

Trotz der überschaubaren Beweislage erhebt die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den Verdächtigen: Ab Juli muss er sich der Berufsmusiker wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung vor dem Schwurgericht in Hannover verantworten. Seit Januar sitzt er in Untersuchungshaft.

Der hannoversche Anwalt des Angeklagten, Matthias Waldraff, antwortet auf die Frage nach einem möglichen Motiv: „Er hatte keins.“ Der Jurist führt das gute Verhältnis zu den beiden Orchestermitgliedern sowie zu seiner Mutter an und erwartet ein „spannendes“ Verfahren. Auch die Staatsanwaltschaft Hannover hat bislang keine Erkenntnisse zum Tatmotiv. Der inhaftierte Verdächtige selbst schweigt – dennoch sieht die Staatsanwaltschaft Hannover das Mordmerkmal der Heimtücke als gegeben.

Im Orchester kannte niemand den Grund für die plötzliche Abwesenheit

Aus dem Umfeld des Musikers ist zu hören, dass er als unauffällig, still und auch etwas steif gilt. Teile seiner musikalischen Ausbildung erlangte er zunächst in der Heimat seines Vaters, in Heidelberg. Dann zog die Familie nach Hannover, wo der Vater einen hohen Posten an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) inne hatte. 1989 verschlug es den Sohn zum Sinfonieorchester mit Sitz in Flensburg, wo er bis zuletzt lebte und arbeitete.

Im Orchester ist die Nachricht vom Vorwurf gegen den Musiker eingeschlagen wie eine Bombe. „Ich bin seit Januar informiert, dass der Kollege vom Dienst freizustellen ist“, sagt Intendantin Lemm. Bis Donnerstag habe sie jedoch den konkreten Vorwurf nicht gekannt – „erst recht nicht, dass es Kollegen im Haus betrifft“.

Dass es einen gravierenden Vorwurf geben musste, sei allerdings offenkundig gewesen, da der Mitarbeiter „von jetzt auf gleich“ in Untersuchungshaft kam. Lemm betont, sie habe im Zusammenhang mit den Vorwürfen keinen persönlichen Kontakt zu dem Mitarbeiter gehabt. Auch der Musiker selbst habe keine Details zu seiner plötzlichen Inhaftierung mitgeteilt. „Wir als Landestheater haben keine Information bekommen, warum er nicht zur Verfügung steht.“

Inhaftierter bleibt bis zum Ende des Prozesses Mitglied des Orchesters

Wie es den beiden Mitgliedern des Orchesters gesundheitlich inzwischen geht, sagt Ute Lemm nicht – sie wisse gar nicht sicher, um wen es sich handele. Genau wie die Ermittler rätseln die Kollegen des Angeklagten, was der Grund für die Taten gewesen sein könnte. Einer, der nicht zum Orchester gehört, jedoch häufiger mit ihm Musik gemacht hat, schätzt ihn trotz seiner langjährig herausragenden Position bei den Schleswig-Holsteinischen Sinfonikern als „angenehmen und allürenfreien Profimusiker“ ein. Die Taten seien ihm überhaupt nicht zuzutrauen. Auch für ernsthafte atmosphärische Störungen innerhalb des Orchesters soll es keine Anzeichen gegeben haben.

Der Tatverdächtige zählt Lemm zufolge bis zum Abschluss des Verfahrens weiterhin zum Ensemble des Landestheaters. Nach Ende des Prozesses, der bis zum 21. September angesetzt ist, werde man „im Rahmen der Möglichkeiten“ entscheiden, wie es weitergeht. Klar ist: Im Landestheater läuft der Betrieb weiter wie vorgesehen. Es wird also geprobt, am Sonnabend steht im Stadttheater in Rendsburg eine Uraufführung an: „Rio Reiser – König von Deutschland.“ Alle im Haus tragen es Ute Lemm zufolge mit, dass das Landestheater trotzdem seinen Aufgaben nachgehen kann. „Ich bin dankbar und froh, dass wir für unser Publikum da sind.“