Schockanrufe in Lübeck: Seniorinnen in Kücknitz um 140.000 Euro betrogen

Lübeck. Die Masche ist nicht neu, aber sie funktioniert offenbar immer wieder: Schockanrufe bei Seniorinnen und Senioren in Lübeck haben in letzter Zeit zugenommen. Erst am Dienstagvormittag (9. Mai) kam es nach Angaben der Polizei zu mehr als 30 Schockanrufen in der Hansestadt. Zunächst waren die Täter erfolglos, aber am Nachmittag klappte es dann. „Betrügern gelang es noch am Nachmittag im Lübecker Stadtteil Kücknitz gleich zwei Mal, die geschädigten Seniorinnen zur Übergabe höherer Geldsummen zu bewegen“, sagt Polizeisprecher Mark-Dominik Wille.

Kriminelle erbeuten rund 140.000 Euro durch Schockanrufe

Gegen 14 Uhr wurde laut Polizei eine 75-jährige Frau von einer unbekannten Nummer angerufen. „Eine Person gab sich als Polizeibeamtin aus und informierte die Geschädigte, dass deren Tochter festgenommen worden wäre. Es sei eine Kaution für die Freilassung der Tochter gefordert worden“, sagt Wille. „Da der Geschädigten die Geschichte glaubhaft vorkam, ließ sie sich zur Übergabe von 21.000 Euro Bargeld hinreißen. Das Geld wurde durch die unbekannten Täter vor dem Wohnhaus der Lübeckerin persönlich entgegengenommen.“

Noch schlimmer erging es einer 85-jährigen Frau aus Kücknitz bei einem ähnlichen Betrugsfall. „Die unbekannten Täter schafften es, die Geschädigten nach einem knapp zweistündigen Telefonat von ihrer Geschichte zu überzeugen und ihr etwa 120.000 Euro abzunehmen“, sagt Wille.

Ob ein direkter Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht, kann laut Polizei zum aktuellen Zeitpunkt nicht mit Gewissheit gesagt werden. „Sicher ist aber: Die Täter agieren höchst professionell und setzen ihre Opfer bereits am Telefon unter enormen Druck“, sagt Wille. „Sie rufen gezielt lebensältere Personen an und geben sich als Polizeibeamte oder Angehörige aus.“

Schockanrufe in Lübeck: Polizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei Lübeck ermittelt in beiden Fällen nun wegen des Verdachts des Betruges. Zur Aufklärung des Geschehens werden Zeugen gesucht, die am Dienstagnachmittag im Zeitraum von 14.45 Uhr bis 15.30 Uhr im Bereich der Solmitzstraße eine etwa 30 bis 40 Jahre alte weibliche Person mit schulterlangen, braunen Haaren, einer Körpergröße von etwa 1,65 Metern und einem Einkaufskorb gesehen haben oder Informationen zu der Person geben können.

In Verbindung mit der Tatverdächtigen könnte laut Polizei möglicherweise auch ein hellblau-metallic-farbener Kleinwagen stehen, der im benannten Zeitraum in der Nähe einer Apotheke in der Solmitzstraße abgestellt war. Gesucht werden zudem Zeugen, die zwischen 17.15 Uhr und 17.45 Uhr eine männliche, etwa 1,70 Meter große Person mit schlanker Gestalt und einer Pudelmütze im Bereich der Tilsitstraße gesehen haben.

Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei unter Telefon 0451/1310, per E-Mail unter K13.Luebeck.BKI@polizei.landsh.de oder bei der örtlichen Polizeidienststelle entgegen.

Verdacht auf Schockanruf? Das rät die Polizei in Lübeck

Aus diesem Grund erinnert die Polizei, wie sich Opfer eines solchen Anrufes verhalten sollten: Betroffene sollten sich nicht einschüchtern lassen und sofort das Telefonat beenden. Anschließend sollten sie umgehend Angehörige und Polizei kontaktieren. Am Telefon darf niemals Auskunft über die finanzielle Situation oder Lebensumstände gegeben werden.

Die Polizei rät, skeptisch gegenüber Fremden am Telefon zu bleiben. Außerdem sollten keine größeren Geldbeträge oder Wertgegenstände im Haus aufbewahrt werden. Bargeldübergaben oder Überweisungen an Fremde sollten ebenfalls niemals stattfinden. Kautionszahlungen seien in Deutschland sowieso nicht üblich, sagt die Polizeidirektion Lübeck.