﻿Kaufvertrag unterzeichnet: Schön-Gruppe schluckt Imland-Klinik

Rendsburg. Der Name Imland ist in weniger als drei Monaten Geschichte: Die Schön Klinik Gruppe hat das insolvente Krankenhaus des Kreises Rendsburg-Eckernförde gekauft. Das teilte der Konzern nun mit. Die Investorenvereinbarung sei am Mittwoch notariell beurkundet worden, hieß es. Damit geht ein monatelanges politisches Ringen um die Imland-Klinik endgültig zu Ende.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Betriebsübergang soll zum 1. Juli erfolgen, so das Münchener Unternehmen. Der Kauf der beiden Kliniken mit ihren 2300 Beschäftigten und 800 Planbetten stelle die größte Übernahme in der Geschichte der Klinikgruppe dar. Allerdings müsse das Bundeskartellamt noch zustimmen. Auch die Bestätigung durch das Insolvenzgericht stehe noch aus. Die beiden Kliniken sollen unter dem Namen Schön Klinik Rendsburg und Schön Klinik Eckernförde auftreten.

Wie viel Personal die Schön-Gruppe bei Imland abbaut, ist noch unklar

Am Bieterverfahren für die Imland-Klinik hatte sich auch das ebenfalls kommunal geführte Städtische Krankenhaus Kiel (SKK) beteiligt. Die Landeshauptstadt machte sich für eine Fusion beider Häuser stark. Doch den Kreistag in Rendsburg überzeugte der Plan nicht. Die Schön Klinik Gruppe ging als Favorit hervor.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Unbestätigten Angaben zufolge soll das Unternehmen 50 Millionen Euro geboten haben. Das medizinische Konzept sieht den Erhalt beider Standorte vor. Wie Personal abgebaut wird, teilte die Schön-Gruppe am Mittwoch nicht mit. Zuletzt war von einer zweistelligen Stellenzahl die Rede.

Lesen Sie auch

„Wir glauben an die Zukunft der beiden Standorte in Rendsburg und Eckernförde. Beide Kliniken erfüllen einen wichtigen Versorgungsauftrag in der Region und bieten exzellente Medizin an“, sagte Schön-Geschäftsführer Mate Ivančić im Anschluss an die Unterzeichnung des Kaufvertrages. „Wir sind überzeugt, dass die Kliniken unter unserer Führung wieder einen wirtschaftlich soliden Kurs einschlagen werden.“