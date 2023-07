﻿Geburtshilfe Rendsburg: Sorgen wegen angespannter Personalsituation

Kiel. Die Geburtshilfe im Norden sorgt erneut für Schlagzeilen. An diesem Mittwoch und Donnerstag nutzt der Sozialausschuss die Mittagspausen des Landtags zu Dringlichkeitssitzungen, um sich von der Landesregierung allgemein über den Versorgungsbedarf informieren zu lassen – und speziell über die Situation an der Frauenklinik Rendsburg. Dort befürchte man nach der Übernahme der Imland-Klinik durch die Schön-Gruppe erhebliche personelle Unwuchten, sagt die SPD-Gesundheitspolitikerin Birte Pauls.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Erst in der vergangenen Woche hatte sich der Ausschuss in einer Sondersitzung über das Marien-Krankenhaus in Lübeck berichten lassen, wo zum 9. Juli der Kreißsaal geschlossen wurde. Das erste Baby, dessen Geburt noch dort vorgesehen war, kam am frühen Montag in der Uni-Klinik Lübeck zur Welt – „alles wunderbar gelaufen“, sagt Francine Ströh, Mutter des kleinen Samuel Arthur. SPD-Politikerin Pauls weist allerdings darauf hin, dass die Hebammen vom Wechsel ins andere Haus nicht rechtzeitig informiert worden seien. Und kurz nach der Sondersitzung habe sie erfahren, dass auch die Klinik in Rendsburg erhebliche Probleme habe.

Birte Pauls (SPD): „Die Geburtshilfe im Land muss abgesichert sein“

„Wir fordern die Landesregierung auf, uns zu berichten: Hat sie davon gewusst und uns nicht informiert?“, fragt Pauls. „Das wäre ein Skandal. Und wenn sie davon nicht gewusst haben sollte, wäre auch das ein Skandal. Die Geburtshilfe im Land muss abgesichert sein.“ Hintergrund der erheblichen Irritationen sind vertrauliche Berichte von Mitarbeitern, wonach leitende Ärztinnen und Ärzte gekündigt hätten. Auf diese Weise gerate die gesamte Arbeit der Kreißsäle in Gefahr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Anke Bertram, Vorsitzende des Hebammenverbands Schleswig-Holstein, machte sich am Montag in Rendsburg selbst ein Bild. „Der 24/7-Betrieb läuft“, sagt sie – „aber auch nur, weil Honorar-Ärzte und -hebammen die Personallücken schließen.“ Ihr Eindruck sei: „Die arbeiten am Limit, das ist Akkord-Arbeit.“ Und zwischen den Bedürfnissen von Frauen und der tatsächlichen Praxis in den Kreißsälen bestehe eine erhebliche Diskrepanz: Die stationäre Geburtshilfe sei überwiegend medizinisch-technisch ausgerichtet mit einer Vielzahl an Interventionen wie zum Beispiel einem Wehentropf, um die Geburt zu beschleunigen.

Lesen Sie auch

Aus für die Gynäkologie in Rendsburg? „Solche Gerüchte sind schlicht falsch“, betont Astrid Reining, Sprecherin der Schön-Kliniken. Mit dem Übergang des Krankenhauses zum 1. August in die neue Trägerschaft werde das vollständige Leistungsangebot im Bereich der Geburtshilfe und der Gynäkologie nicht nur erhalten, sondern künftig sogar ausgebaut. „Aufgrund der Pensionierung des aktuellen Chefarztes im nächsten Jahr befinden wir uns bereits in Gesprächen zur Nachbesetzung dieser Position“, sagt die Sprecherin. „Eine Schließung der Geburtshilfe in Rendsburg war nie Gegenstand medizinisch-strategischer Planungen über die Zukunft des Standortes und steht auch künftig nicht zur Debatte.“ Im Gegenteil: Man sei fest davon überzeugt, dass ein Schwerpunktversorger eine große und leistungsfähige Geburtshilfe brauche.

Richtig sei aber auch, dass die Personalsituation in Gynäkologie und Geburtshilfe derzeit angespannt sei. Die Versorgung der Patientinnen stelle man jedoch sicher. „Aktuell sind drei von drei Kreißsälen in Betrieb.“ Mit zuletzt rund 1000 Geburten pro Jahr seien die Fallzahlen stabil, und als Perinatalzentrum Level II könne man Frühgeburten ab der 29. Schwangerschaftswoche oder 1250 Gramm sowie Risikoschwangerschaften und Risikoentbindungen betreuen.

KN