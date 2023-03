﻿Schön-Kliniken: Was der Krankenhaus-Riese mit Imland vorhat

Rendsburg. 13 Jahre nach dem Zusammenschluss der Krankenhäuser in Rendsburg und Eckernförde steht die so entstandene Imland-Klinik vor der Übernahme durch ein Schwergewicht in der Gesundheitsbranche: Die Schön-Kliniken sollen nach dem Votum des Gläubigerausschusses die insolvente Einrichtung des Kreises Rendsburg-Eckenförde kaufen. In rund zwei Wochen soll der Deal abgeschlossen sein.

Der Konzern hat nicht nur die höchste Summe geboten, sondern nach Angaben des Imland-Generalbevollmächtigten Rainer Eckert auch das beste medizinische Konzept unter allen drei Interessenten vorgelegt. In Eckernförde dürfte für eine gewisse Erleichterung sorgen, dass der dortige Standort erhalten bleiben soll. „Vorgesehen ist eine 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche besetzte Notfallambulanz“, sagte Imland-Geschäftsführer Markus Funk.

Imland behält Notfallambulanz in Eckernförde

„Das umfasst die Möglichkeit einer kurzfristigen stationären Versorgung. Dafür wird ein Notfall-OP bereitgehalten“, so Rainer Eckert. Die Orthopädie werde von Eckernförde nach Rendsburg verlegt. „In Eckernförde werden eine große internistisch-geriatrische Einheit mit 80 Betten und eine noch größere psychosomatische Einheit mit 100 Betten eingerichtet“, erklärte Funk. Das Mutterhaus in Rendsburg bleibe Schwerpunktversorger.

Die Schön Klinik Gruppe mit Hauptsitz in München hat nach eigenen Angaben 12 000 Beschäftigte und behandelt jährlich rund 300 000 Patienten an 46 stationären, ambulanten und tagesklinischen Standorten in Deutschland und Großbritannien. In Schleswig-Holstein befinden sich bereits Kliniken in Bad Bramstedt und in Neustadt.

Laut Rechtsanwalt Stefan Denkhaus, der als vorläufiger Sachwalter des Imland-Vermögen eingesetzt ist, sei der Kauf durch den Großkonzern „in jeder Hinsicht das beste sowohl für die Patientenversorgung im Kreis Rendsburg-Eckernförde als auch für die Belegschaft der Imland-Klinik“. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssten nach dem langen Tauziehen nun einmal zur Ruhe kommen dürfen.

Schön-Kliniken legten „bestes Konzept“ für Imland-Klinik vor

Über die Höhe des Angebots der Schön Klinik Gruppe wird Stillschweigen bewahrt. Andere Details sind jedoch bekannt: „Die Auswirkungen auf die Beschäftigten sind sehr gut“, sagte Rainer Eckert. „Der Bieter hat eine klare Erklärung abgegeben, dass der Betrieb weiterhin dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst angehören wird“, so Eckert.

„Das Angebot sieht zudem die geringsten Personaleinschnitte von allen vor“, sagte der Generalbevollmächtigte. Wie hoch der Personalabbau konkret sei, werde noch geprüft. Er gehe von einer zweistelligen Zahl der rund 2400 Beschäftigten aus. Die waren am Freitag nur per E-Mail informiert worden.

Zeitlich schreitet der Kauf nun schnell voran. Stefan Denkhaus zufolge kann es in etwa zwei Wochen soweit sein. „Am 1. April eröffnet das Amtsgericht Neumünster aller Voraussicht nach das Insolvenzverfahren. Kurz danach wollen wir zum Notar gehen.“

SKK Kiel erwartet „massive Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage“

Die Imland-Klinik mit Standorten in Rendsburg und Eckernförde hat Anfang Dezember Insolvenz angemeldet. Als Gründe nennt der Generalbevollmächtigte unter anderem „Einnahmeeinbußen aufgrund der Corona-Pandemie, rapide gestiegene Energiekosten und schließlich nicht aufschiebbare Aufwendungen in Bausubstanz und Technik“.

Neben dem Angebot eines zweiten privaten Anbieters hatte auch das Städtische Krankenhaus Kiel (SKK) starkes Interesse bekundet. Die Landeshauptstadt als Gesellschafter wollte mit der Imland-Klinik zusammen per Fusion einen großen kommunalen Player schaffen.

Damit sollte auch das SKK vor Konkurrenz durch die Uniklinik und private Krankenhäuser geschützt werden. Ohne Fusion bestehe „die Gefahr einer massiven Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage“, hieß es aus dem SKK.